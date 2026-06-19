Ulises Toirac: «Cambiaron el collar namá. El novelón seguirá...»

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El humorista y comentarista Ulises Toirac reaccionó al paquete de 176 medidas económicas aprobado por el régimen cubano con dos publicaciones en Facebook que constituyen su análisis más contundente de la semana: un relato en clave de ficción satírica y un ensayo político escrito a las 4:45 de la madrugada, ambos apuntando a la misma conclusión.
En el primero, titulado «Radiografía apócrifa», Toirac construye una novela imaginaria para describir lo que, a su juicio, ocurrió entre bambalinas: negociaciones con Washington, presión energética, el papel de Sherritt International —la minera canadiense que firmó un acuerdo de exclusividad con Gillon Capital el día antes de la Asamblea Nacional— y la apertura a franquicias de comida rápida como símbolo de americanización.
«Cambiaron el collar namá. El novelón seguirá... Veremos algo en lo político en breve... No mucho pa que no se nos escape la sartén de las manos. Y mucha gente se va a contentar con que se tape el cielo con celdas solares y hamburguesas number 3», escribió.
Su tesis es que las reformas son un cambio de forma, no de fondo, y que el sistema político permanecerá intacto mientras la población se conforma con paliativos.
El segundo post, publicado antes del amanecer y titulado «A río revuelto, ganancia de pescadores», desarrolla un argumento más estructural con un paralelo histórico explícito: tras la desintegración de la URSS, el 43% de los oligarcas iniciales rusos provenían de la nomenclatura soviética.
Toirac cita el caso de Vagit Alekperov —ex viceministro de Petróleo que fundó y privatizó Lukoil en 1993— para advertir que ese proceso «ha sido estudiado y requetestudiado por todos los interesados», con énfasis en los «intere$ados».
Sobre el origen de las reformas, descarta que la presión popular sea el motor real: «Aunque la presión popular tiene un eco en los pasillos de Palacio, es uno no determinante. Para serlo, no bastarían los cazuelazos, aún cuando éstos forman parte del ambiente sonoro como expresión de descontento popular, no expresan realmente la magnitud de la miseria en la que vive 'el cubano de a pie'».
A su juicio, el verdadero catalizador es el gobierno de Estados Unidos, que «siguió conversando pero apretando la tuerca». Por eso, afirma, las medidas —«del más puro estilo capitalista»— «van» y «se van a implementar a la velocidad del peo».
Pero el punto más incisivo del segundo post es una exigencia concreta: que los cuadros del PCC, los oficiales de las FAR y el MININT, y sus posibles testaferros, queden excluidos por ley de participar en el nuevo entramado económico.
«Hay cubanos que a mi juicio deben ser excluidos de poder invertir o participar de ninguna forma en la creación de negocios, empresas, organizaciones económicas, prestamistas, ejecutores... NINGUNA FORMA DE PARTICIPACIÓN en el entramado económico», escribió, y añadió: «Hay recursos que están costando vidas y miserias a la gente, de los que no deben sacarse lascas personales ni hoy ni nunca. No son privados esos recursos».
La exigencia la resume en tres palabras: «Cláusula excluyente. Y transparencia. Solo pa saber si el juego al duro viene al duro».
Díaz-Canel defendió las medidas ante la Asamblea Nacional insistiendo en que «no estamos renunciando al socialismo» y que «no lo estamos haciendo por las presiones de los yanquis», pese a que el propio mandatario reconoció que el modelo se sostuvo durante décadas gracias a recursos soviéticos y venezolanos que ya no están disponibles.
Preguntas frecuentes sobre las críticas de Ulises Toirac al régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la postura de Ulises Toirac sobre las nuevas medidas económicas en Cuba?
Ulises Toirac critica que las reformas económicas son un cambio de forma, no de fondo. Según él, estas medidas no alterarán el sistema político, y la población se contentará con paliativos. Toirac cuestiona que no se está abordando el problema estructural de fondo y que las reformas solo ofrecen un alivio temporal sin cambios reales.
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¿Por qué Ulises Toirac considera que las reformas no tienen un impacto significativo?
Toirac considera que las medidas no abordan los problemas estructurales de la economía cubana, que han acumulado distorsiones durante décadas. Según él, las reformas llegan tarde y no logran un cambio real porque no se enfocan en transformar el sistema productivo ni en resolver las causas profundas del colapso económico.
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¿Qué propone Ulises Toirac respecto a la participación de los funcionarios del PCC en el nuevo entramado económico?
Toirac exige que los cuadros del PCC y sus posibles testaferros sean excluidos de participar en el nuevo entramado económico. Sugiere una cláusula excluyente para evitar que ciertos grupos se beneficien personalmente de los recursos que deberían servir al pueblo, abogando por la transparencia en la implementación de las reformas.
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¿Cuál es la crítica de Ulises Toirac sobre la estructura de gobierno en Cuba?
Toirac critica la existencia de dos estructuras de gobierno paralelas en Cuba: el PCC y el Poder Popular. Señala que mantener ambos aparatos burocráticos es un gasto innecesario en medio de una crisis, y cuestiona la eficiencia de tener dos gobiernos cuando no hay recursos suficientes para el pueblo.
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¿Cómo se manifiesta la crítica de Toirac hacia las condiciones de vida en Cuba?
Toirac describe la vida en Cuba como una lucha constante debido a la falta de recursos básicos, apagones y una economía que no ofrece sustento. Critica el discurso oficial que pide más sacrificios a una población que ya está agotada y sufre desigualdades extremas, sin ver mejoras reales en su calidad de vida.
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