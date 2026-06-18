Ulises Toirac se burla de las nuevas medidas del gobierno cubano con un concurso en redes

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El humorista cubano Ulises Toirac lanzó este jueves en Facebook un concurso satírico que invita a «ponerle nombre a las Nuevas Medidas» anunciadas por el régimen, una burla directa al nuevo paquete de reformas económicas presentado por el régimen.

Las bases del concurso son tan irónicas como precisas: el nombre propuesto no puede incluir palabras como «error», «rectificación», «superación» ni «reordenamiento», términos que el gobierno cubano ha repetido durante décadas en sucesivos paquetes de medidas que nunca resolvieron la crisis estructural del país.

Tampoco puede ser una frase esdrújula ni contener palabras de más de seis sílabas, «para que pueda ser escrita y repetida sin errores por el más modesto de los combatientes online», según las propias bases redactadas por Toirac.

El tercer requisito apunta directamente al discurso oficial: el nombre elegido debe transmitir «confianza, seguridad y absoluta certeza en que AHORA SÍ, CARAJO».

Los premios del concurso son quizás la parte más mordaz del texto, porque todos giran en torno a la crisis energética que aplasta a Cuba en 2026.

La medalla de oro es una «planta de celdas solares con capacidad para 30 horas de apagón a carga máxima»; la de plata, un Ecoflow «para seis horas de apagón con carga dos ventiladores, un refrigerador, un televisor y cuatro móviles cargando».

El bronce se lleva «una bicicleta electrogeneradora con capacidad para un ventilador», con una sugerencia entre paréntesis: «que apunte al que está pedaleando».

La referencia no es casual. Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas de su historia reciente, con apagones de hasta 22 horas diarias en La Habana, un déficit eléctrico que superó los 2,174 MW en el pico nocturno del 14 de mayo, y una desconexión total del sistema eléctrico nacional el 16 de marzo, la sexta en 18 meses.

El concurso llega días después de que Toirac ya se había pronunciado sobre las reformas con igual contundencia. El 15 de junio escribió que las medidas llegan «tarde y a regañadientes» y que «hoy no van a funcionar tampoco», argumentando que la diáspora empresaria ya está desilusionada por las deudas impagas del régimen.

Ese mismo día, cuando algunos usuarios lo llamaron «mercenario» por sus críticas, respondió con su habitual humor: «Mira mi barriga! A mí no me puede estar pagando nadie».

El paquete que Toirac satiriza fue avalado este jueves por el pleno extraordinario del Comité Central del PCC e incluye más de 20 medidas: mayor autonomía municipal, apertura a inversión extranjera en pequeñas y medianas empresas, eliminación de la intermediación estatal en el comercio exterior, reducción de ministerios de 27 a entre 20 y 21, y apertura a cubanos residentes en el exterior para invertir en la isla.

Díaz-Canel justificó el giro con una frase que el propio régimen difundió: «la realidad nos impone cambios».

Toirac lleva meses usando las redes para señalar la brecha entre ese discurso oficial y la vida cotidiana de los cubanos. En mayo criticó que el gobierno priorizara la campaña «Mi firma por la Patria» sobre la solución de los apagones, y en junio advirtió que la Ley de Comunicación Social funciona como una «espada de Damocles» sobre los humoristas por su aplicación subjetiva.

El propio Díaz-Canel reconoció este jueves, en el pleno del Comité Central, que hay «trabas que no vienen de afuera ni del bloqueo», una admisión inusual que no impidió que el concurso de Toirac circulara como el resumen más certero de lo que muchos cubanos piensan sobre la enésima promesa de cambio.