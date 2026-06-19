Lo que ayer estaba prohibido, hoy es la «solución»: Las 176 medidas anunciadas por el régimen cubano

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El régimen cubano aprobó este jueves un amplio paquete de 176 transformaciones económicas y sociales que incluye la autorización de la banca privada, la creación de casas de cambio privadas, una mayor apertura al capital extranjero y cambios profundos en el sistema de subsidios estatales.
Las medidas fueron presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana, en medio de la peor crisis económica que enfrenta la isla en décadas.
Según explicó Marrero, las propuestas están organizadas en 23 ejes estratégicos y buscan responder a lo que el propio gobierno ha descrito como el escenario más complejo desde el Período Especial de los años noventa.
Entre las reformas más significativas destaca la autorización de instituciones bancarias privadas, una medida inédita desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. El paquete también contempla la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, permitiendo la participación de personas naturales y actores no estatales en su capital.
El sector energético figura igualmente entre los ámbitos alcanzados por los cambios. Las nuevas disposiciones permitirán la participación de inversionistas privados y extranjeros en actividades relacionadas con la importación y comercialización de combustibles.
Las modificaciones también afectan al sector privado nacional. El gobierno eliminará el límite de 100 trabajadores para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), permitirá que una misma persona sea propietaria de varias empresas y autorizará la participación accionaria en múltiples negocios.
En el ámbito financiero, las autoridades anunciaron la creación de casas de cambio privadas, un mercado cambiario digital en tiempo real y un sistema de subastas de divisas, medidas dirigidas a enfrentar la creciente distorsión cambiaria que afecta a la economía cubana.
El programa incluye además ajustes graduales en la tasa de cambio oficial del peso cubano. Marrero advirtió que aquellas empresas estatales incapaces de adaptarse a las nuevas condiciones económicas podrían ser liquidadas.
Otro de los cambios más sensibles para la población será la transformación del sistema de subsidios. La canasta básica subsidiada quedará concentrada en jubilados y personas consideradas vulnerables, mientras que los subsidios generalizados a productos y servicios serán sustituidos progresivamente por ayudas focalizadas.
Asimismo, el gobierno prevé introducir de forma gradual un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), una figura tributaria que hasta ahora no formaba parte del esquema fiscal cubano.
La aprobación de las medidas siguió el procedimiento habitual del sistema político cubano. Tras ser anunciadas por Miguel Díaz-Canel el pasado 12 de junio y respaldadas posteriormente por el Comité Central del Partido Comunista, fueron presentadas ante la Asamblea Nacional para su ratificación.
Marrero reveló que durante el proceso fueron evaluadas 390 propuestas de transformación económica y social. Según explicó, el 66.7 % fue incorporado al documento final, junto con decenas de recomendaciones adicionales formuladas por el Buró Político.
Para defender la necesidad de los cambios, el primer ministro recurrió a una cita pronunciada por Fidel Castro durante la crisis económica de los años noventa.
«La vida, la realidad, la dramática situación que está viviendo el mundo nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca», recordó.
Las reformas llegan en un contexto marcado por el deterioro sostenido de la economía cubana. Organismos internacionales prevén una nueva contracción del Producto Interno Bruto en 2026, mientras el país enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible, caída de la producción agrícola e industrial y una de las mayores olas migratorias de su historia reciente.
El anuncio también se produce después de que Díaz-Canel reconociera públicamente que parte de la crisis responde a problemas internos.
«Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado», admitió durante la clausura del Pleno del Comité Central del Partido Comunista.
Las medidas han generado un amplio debate entre economistas y ciudadanos. Mientras las autoridades las presentan como una actualización necesaria del modelo económico, numerosos analistas advierten que llegan después de años de deterioro productivo y financiero, en un momento en que la economía cubana enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente.
Preguntas Frecuentes sobre las Reformas Económicas en Cuba en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿En qué consisten las 176 medidas anunciadas por el régimen cubano?
Las 176 medidas anunciadas por el régimen cubano incluyen la autorización de la banca privada, la creación de casas de cambio privadas, una mayor apertura al capital extranjero, cambios en el sistema de subsidios, y medidas para enfrentar la crisis económica actual. Estas medidas buscan transformar el modelo económico cubano permitiendo más participación del sector privado y extranjero. Según el gobierno, estas reformas son necesarias debido al deterioro económico que enfrenta la isla.
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¿Cómo afectarán las reformas a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Cuba?
Las reformas eliminarán el límite de 100 trabajadores para las mipymes y permitirán que una persona sea propietaria de varias empresas, además de autorizar la participación accionaria en múltiples negocios. Esto significa una flexibilización significativa para el sector privado, facilitando su crecimiento y diversificación. También se permitirá a las mipymes acceder a divisas bajo control estatal, aunque con restricciones.
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¿Qué cambios se han anunciado en el sistema financiero cubano?
El régimen cubano ha autorizado la banca privada por primera vez desde 1959, permitiendo la participación de capital privado en el sistema bancario bajo supervisión del Banco Central de Cuba. Además, se ha creado un mercado cambiario digital y se han autorizado casas de cambio privadas. Esto representa un giro hacia una mayor apertura financiera en el contexto cubano.
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¿Qué impacto tendrán estas reformas en el sistema de subsidios en Cuba?
Las reformas plantean una transformación significativa en el sistema de subsidios, enfocándose en ayudas focalizadas para jubilados y personas vulnerables, en lugar de subsidios generalizados. Esto implica un cambio hacia un sistema más selectivo de subsidios, en un intento por optimizar los recursos en medio de la crisis económica. Además, se prevé la introducción gradual del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.