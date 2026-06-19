Díaz-Canel: «No estamos renunciando al socialismo»

Pese al anuncio este jueves de un megapaquete de reformas económicas que buscan resucitar la agonizante economía nacional con soluciones de corte capitalista, el gobernante Miguel Díaz-Canel insistió en defender el socialismo «a lo cubano», durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

«No estamos renunciando al socialismo», repitió dos veces ante miembros de la cúpula del régimen y diputados al parlamento, reunidos en La Habana en una sesión convocada apenas 48 horas antes por el Consejo de Estado, y que aprobó formalmente 176 medidas económicas, entre las cuales se incluyen la autorización de instituciones financieras privadas, la creación de casas de cambio privadas, la apertura a la inversión extranjera en el sector no estatal, la flexibilización de las reglas para las mipymes, la eliminación de topes generales de precios y una reforma del sistema de subsidios, entre otras.

El mandatario intentó conciliar esa contradicción apelando a una fórmula propia: «el socialismo a lo cubano», y lo justificó haciendo mención al aporte de los economistas, sin entrar en detalles, y citando como referencia «importante» el informe presentado por estos en el último congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC). Asimismo, aseguró que su gobierno ha estudiado «las experiencias de la construcción socialista en otros países» y «el debate que hay en el país» antes de diseñar las reformas.

Díaz-Canel admitió que están «tratando de defender» el modelo económico y político cubano en «un momento sumamente complejo», «el más complejo que ha vivido la revolución», aunque —según él— «la revolución nunca la ha tenido fácil».

Pese a ello, sostuvo de manera categórica que los cambios eran inevitables con independencia de las circunstancias: «Yo creo que esto había que hacerlo de todas maneras. Viviéramos este momento o no viviéramos este momento».

No obstante, a renglón seguido reconoció que las medidas aprobadas no son nuevas. «Hemos llegado a un momento de madurez, de un debate público que hay en nuestro país de cómo perfeccionar el socialismo, que viene, como mínimo, del sexto congreso del partido para acá», dijo en referencia a la reunión de la militancia comunista celebrada en 2011; al tiempo que advirtió que muchas de las propuestas ya estaban contenidas en la primera versión de los lineamientos económicos. «O sea, a esto teníamos que ir de todas maneras», afirmó, en un claro reconocimiento de que el régimen lleva más de 15 años —si no décadas— postergando decisiones que él mismo defiende ahora como imprescindibles.

El gobernante también señaló obstáculos de origen interno, en una ruptura parcial con el discurso oficial que suele cargar las culpas de la crisis económica en la isla al embargo estadounidense: «Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado».

Las 176 medidas aprobadas este jueves se organizan en 23 ejes estratégicos y surgieron de la evaluación de 390 propuestas, de las cuales el régimen incorporó el 66.7%. Entre los cambios más significativos figuran la autorización de banca privada por primera vez desde 1959, la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, la creación de casas de cambio privadas y la introducción gradual del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Según informó la prensa oficial, el expresidente Raúl Castro participó por videoconferencia en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional y respaldó las transformaciones, aunque lanzó una advertencia que resume el escepticismo acumulado: «Tan o más importante que la aprobación misma de estas transformaciones es su implementación adecuada y oportuna».

La reacción ciudadana estuvo dominada por el escepticismo. Frases como «¿Alguien les cree?» y «el mismo perro con diferente collar» circularon masivamente en las redes sociales.

El economista Pedro Monreal calificó el proceso de «pragmatismo tardío» y advirtió que Cuba perdió el momento de emprender reformas graduales al estilo chino o vietnamita, cuando las condiciones eran menos adversas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta una contracción del PIB del 6.5% para 2026, lo que convertiría a Cuba en la economía de peor desempeño en la región por segundo año consecutivo.