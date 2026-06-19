Luis Alberto García: «No creo que las medidas venideras surtirán el efecto que buscan»

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El actor Luis Alberto García reaccionó este viernes al paquete de 176 medidas económicas anunciadas por la Asamblea Nacional con un extenso texto en Facebook escrito, según él mismo advirtió al inicio, «a oscuras, con calor, mosquitos y una mala leche… que no veas» — una descripción que resume, sin adornos, la realidad cotidiana de millones de cubanos.

El eje de su reflexión no es el contenido de las medidas sino la pregunta que las precede: ¿por qué tan tarde? García construye su argumento sobre la idea de la previsión como virtud política fundamental, y concluye que el gobierno cubano la ha ignorado de forma sistemática durante décadas.

«Fue y ya será para siempre, una falta de previsión garrafal», escribe, y enumera las decisiones que considera errores históricos sin enmienda posible: el desmantelamiento de la industria azucarera, la desaparición de la flota pesquera, el abandono de la producción de sal y café, y sobre todo la apuesta por la construcción de hoteles mientras el sistema eléctrico se desmoronaba. «La soberanía verdadera radica en la posibilidad de generar electricidad para entonces generar riquezas», sentencia.

El actor señala que hace más de cuarenta años el mundo comenzó a transitar hacia las energías renovables, mientras Cuba «se desgastaba en otros menesteres que hoy rinden y aportan nada o casi nada» al nivel de vida de quienes residen en la isla. Cuestiona también si el gobierno tuvo alguna vez asesores capaces de advertir la fragilidad de sus apoyos externos: primero el bloque soviético, luego el petróleo venezolano. «¿Los tienen hoy? ¿Son buenos? ¿O más obedientes aconsejando, que valientes y realistas?», pregunta.

Facebook / Luis Alberto García

Sobre las reformas anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero —que incluyen banca privada por primera vez desde 1959, casas de cambio privadas, franquicias extranjeras e introducción gradual del IVA—, García es explícito en su escepticismo: «No creo que las medidas venideras, que para nada les resultan placenteras (ha sido dicho), surtirán el efecto que buscan. A destiempo, bajo presiones de muy diversa índole, sin comenzar por aceptar/admitir públicamente injusticias y errores de larga data ni pedir disculpas a todo un pueblo residente y no residente en el territorio nacional y con un país disfuncional, van a chocar con obstáculos que han sido edificados a base de desidias, obcecaciones y demasiadas suspicacias».

El actor recuerda que propuestas similares fueron rechazadas durante décadas. Menciona la destitución de Humberto Pérez y su equipo en la Junta Central de Planificación por atreverse a plantear reformas «bastante menos conciliatorias que las que llegan mañana», y recuerda que el Proyecto Varela también contenía ideas parecidas. Quienes las defendían desde la sociedad civil recibieron etiquetas precisas: «Centristas, nos llamaron. Quintacolumnistas, nos etiquetaron. Pichones de traidores, nos catalogaron».

García advierte además sobre lo que llama un «daño antropológico inconmensurable»: la normalización del robo como forma de supervivencia, la doble moral, el miedo a opinar y una política de cuadros que «siembra tras un buró al más obediente y no al mejor capacitado». Restañar ese daño, escribe, «será tarea titánica y tomará demasiado tiempo».

También pone en duda la confianza que pueden generar estas medidas entre potenciales inversores: «habiendo visto y escuchado a un comisario político diciéndole a este pueblo en Televisión Nacional con tono admonitorio, que el Partido es la fuerza superior que está por encima de la Constitución… ¿puede alguien con dos dedos de frente confiar en invertir aquí?»

El actor cierra su texto con una posición que define con precisión: «No soy pesimista. Cauto, sí. Más que el río oriental. Y descreído me tienen hace rato». La reflexión llega días después de que García exigiera públicamente que los dirigentes cubanos sufrieran las mismas privaciones que el pueblo: hambre, apagones y falta de medicinas.