Medidas capitalistas, pero Marrero insiste en la construcción del socialismo próspero

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, presentó este jueves ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un paquete de reformas económicas que incorpora mecanismos tradicionalmente asociados a economías de mercado, pero defendió cada una de las medidas como parte de la «construcción del socialismo próspero y sostenible» que promueve el régimen.

Durante la sesión extraordinaria celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana, Marrero expuso 176 transformaciones económicas y sociales agrupadas en 23 ejes estratégicos, en lo que constituye el programa de reformas más amplio impulsado por el gobierno cubano en años.

Entre las medidas destacan la autorización de instituciones financieras privadas, la creación de casas de cambio privadas, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, la posibilidad de que una persona sea propietaria de varias empresas y una mayor apertura a la inversión extranjera, incluyendo la participación de cubanos residentes en el exterior.

El paquete también contempla la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, la autorización para que actores privados importen y comercialicen combustibles, la entrada de franquicias extranjeras de comida rápida y una mayor utilización de mecanismos de mercado para la asignación de recursos.

Pese al alcance de las medidas, Marrero insistió en que no representan un cambio de rumbo ideológico.

«Bajo el principio rector de hacer lo necesario para conservar lo esencial, las medidas propuestas incluyen la ampliación de la participación de todos los actores económicos en igualdad de condiciones, el fomento de la inversión extranjera y la admisión de mecanismos de mercado como instrumento de asignación de recursos. Estas acciones no constituyen una claudicación, sino la adecuación soberana de los instrumentos del desarrollo a las circunstancias concretas del país», afirmó.

El jefe de Gobierno defendió la compatibilidad entre las reformas y el modelo político cubano, argumentando que el objetivo sigue siendo la construcción del socialismo.

«Estas transformaciones no constituyen una desviación del proyecto socialista; por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo. Cuba se encuentra en el periodo histórico de la construcción del socialismo guiado por las ideas de Fidel y Raúl», sostuvo.

Para justificar la adopción de mecanismos de mercado, Marrero apeló a postulados defendidos por Raúl Castro durante el proceso de actualización económica iniciado hace más de una década. Según explicó, el país debe evitar el dogmatismo, abandonar concepciones igualitaristas y reconocer que la planificación socialista puede coexistir con determinadas reglas de mercado.

«Estas propuestas parten del principio de que la actualización del modelo económico y social tiene como propósito esencial mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, donde cada cubana y cubano aporte lo mejor de sí a la construcción del socialismo próspero y sostenible que merece nuestro pueblo», afirmó.

Las reformas fueron aprobadas en medio de una profunda crisis económica marcada por apagones prolongados, escasez de combustible, inflación, caída de la producción nacional y un deterioro sostenido de las condiciones de vida.

La velocidad del proceso también llamó la atención. El paquete fue respaldado por el Comité Central del Partido Comunista el miércoles y aprobado por la Asamblea Nacional apenas 24 horas después.

Durante la clausura de la sesión, Miguel Díaz-Canel reconoció la gravedad del momento que atraviesa el país.

«Cuba, nuestra amada Cuba, vive las horas más difíciles de este siglo y tenemos la histórica responsabilidad de salvarla», afirmó.

El contraste entre la magnitud de las reformas y el discurso oficial marcó buena parte del debate. Medidas que durante décadas fueron rechazadas por considerarse incompatibles con el modelo socialista son ahora presentadas por el propio gobierno como herramientas necesarias para preservar ese mismo sistema.