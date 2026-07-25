Ulises Toirac: «Ya no es la luz al final del túnel... Es que no hay túnel»

El humorista y actor cubano Ulises Toirac publicó este sábado en Facebook una de sus reflexiones más lapidarias sobre la crisis en Cuba, sentenciando que la situación ha dejado de ser un problema con salida visible: «Ya no es la luz al final del túnel... Es que no hay túnel».

El detonante fue la entrevista que Miguel Díaz-Canel concedió al medio estatal ruso RT en Español el 20 de julio, en la que el mandatario, ante la pregunta de si Cuba puede salir de la crisis, recurrió a una cita filosófica popularizada por Eduardo Galeano: «La utopía está en el horizonte. Cuando caminamos dos pasos, la utopía retrocede dos pasos... ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar». Toirac calificó esa respuesta de «doblemente errónea».

Para el humorista, el error no era solo filosófico sino de diagnóstico: la pregunta equivocada fue «¿Saldremos de ésta?», cuando la que importa es «¿Cuándo?».

«La pregunta debió ser '¿Cuándo saldremos de ésta situación?'. Porque si la respuesta es 'Un año', apaga y dale, teniendo en cuenta que además en un año se seguirá deteriorando, y ya el escenario actualmente —aunque ellos no lo perciban en parte por como viven y en parte por haber serruchado cualquier forma de retroalimentación realista— es dantesco. Sin exageraciones», escribió Toirac.

Para ilustrar su argumento, el también guionista recurrió a una analogía eléctrica —especialmente pertinente en un país con apagones de hasta 20 horas diarias—: «Un equipo eléctrico puede marcar en un momento dado 2kw de consumo. Sin embargo el tiempo es determinante. Su consumo viene dado por la cantidad que consume en un determinado período de tiempo. Una lluvia puede ser muy fuerte medio minuto y no provoca inundaciones. Cuando se extiende, sin embargo, y se mete una hora, ¡a bucear!»

La lógica es directa: la prolongación indefinida de la crisis la convierte en catástrofe irreversible, y el gobierno no lo percibe porque sus dirigentes están blindados de la realidad que vive el pueblo.

Este post es el más reciente de una escalada de declaraciones críticas de Toirac a lo largo de 2026. El 23 de julio ya se había burlado de la metáfora de Díaz-Canel con una parodia: «Si sigo comiendo mierda no llego a la casa utópica donde me espera un perro apagón alcanzable. Pasito alante y pasito atrás…»

El 12 de julio había descrito vivir en Cuba durante los apagones como una «pesadilla» y señalado que la situación «no tiene final» porque «no hay soluciones». En junio afirmó que «Cuba está en un laberinto que no tiene solución» y que no ve una salida «en el plazo de mi vida», a sus 62 años.

La reacción a la metáfora de la utopía de Díaz-Canel fue amplia en redes sociales: además de Toirac, figuras como La Crema y Luis Alberto García respondieron con sarcasmo los días 22 y 23 de julio, en lo que se convirtió en una ola de críticas tras la entrevista del mandatario.

La frase final del post de Toirac apunta a una consecuencia que el propio régimen parece ignorar: «En lo que lo hacen —poniendo una fé que ya no tengo en que sea la intensión—, no habrá para quien poner la luz al final», una alusión directa a la emigración masiva que, según estimó el propio humorista en abril, ya se llevó a 1,25 millones de cubanos entre 2021 y 2024.