Cancelan más de 5,600 permisos de estacionamiento para personas con discapacidad en Miami-Dade

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La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade anuló 5,656 permisos de estacionamiento para personas con discapacidad tras revisar casi 42,000 solicitudes, según reportó Telemundo 51.

La cifra de cancelaciones equivale a aproximadamente el 14 % del total auditado.

El recaudador Dariel Fernández, quien lidera la iniciativa, fue contundente al valorar los resultados: «Después de revisar casi 42,000 permisos, una cosa está clara: este sistema necesitaba una limpieza profunda. Cancelar 5,656 permisos no es un simple trámite administrativo. Significa sacar de circulación miles de permisos que no debían haber permanecido activos».

Las razones detrás de las cancelaciones son variadas: permisos vinculados a personas fallecidas, solicitudes potencialmente fraudulentas, formularios incompletos o presentados de manera incorrecta, y otras discrepancias detectadas durante la revisión.

La auditoría fue lanzada en diciembre de 2025 bajo una política de tolerancia cero y se planteó como la revisión más exhaustiva jamás realizada en el condado, abarcando todas las solicitudes de permisos permanentes y temporales emitidas en los últimos 24 meses.

Los números han escalado de forma sostenida desde el inicio del proceso: en marzo, con 27,000 solicitudes revisadas, las cancelaciones superaban apenas los 1,400; en abril, con más de 33,000 auditadas, la cifra rebasó los 2,000; a finales de mayo llegó a 4,707 permisos anulados, y esta semana ya supera los 5,656.

El porcentaje de cancelaciones también ha crecido de forma alarmante: del 5.2 % en marzo al 11.5 % en mayo y al 14 % en junio, lo que sugiere que la auditoría está encontrando irregularidades a un ritmo cada vez mayor.

Fernández subrayó que el objetivo central de la medida es proteger a quienes realmente necesitan estos permisos: «Esta auditoría busca proteger a esos residentes, fortalecer la integridad del sistema y garantizar que estos permisos estén reservados para las personas a las que fueron destinados».

El funcionario también advirtió que los casos con presunto fraude pueden ser remitidos a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade para posibles acciones penales.

Bajo la ley de Florida, presentar información falsa para obtener un permiso de discapacidad constituye un delito menor de primer grado, sancionable con hasta un año de cárcel, una multa de $1,000 o ambas penas.

El trasfondo de esta auditoría revela un sistema que, según las propias autoridades, fue explotado durante años.

En septiembre de 2022, la Fiscalía del condado procesó a una mujer de 26 años por presuntamente vender solicitudes con firmas de médicos falsificadas a $200 cada una, evidenciando la existencia de redes organizadas de fraude.

Un estudio observacional en Miracle Mile, en Coral Gables, encontró que el 30 % de los vehículos estacionados en un solo día exhibían permisos de discapacidad, una cifra que las autoridades consideran anómalamente alta.

La auditoría se realiza en coordinación con la Oficina del Alguacil del Condado y la Fiscalía de Miami-Dade, dirigida por Katherine Fernández Rundle.

«Los residentes merecen un sistema que sea justo, preciso y que esté debidamente supervisado», concluyó Fernández, dejando claro que la depuración no ha terminado.