Cubano amputado denuncia que sobrevive gracias a sus vecinos: «Estoy llorando de desesperación»

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José Antonio Hernández Trujillo, un cubano diabético al que le amputaron la pierna izquierda por encima de la rodilla, asegura que sobrevive gracias a la ayuda de familiares y vecinos mientras enfrenta fuertes dolores, escasez de alimentos y la falta de atención de las instituciones estatales.

Desde su vivienda en el reparto La Sierra, en el municipio Playa, La Habana, el hombre publicó el pasado sábado un desesperado mensaje en Facebook en el que describió las condiciones en las que vive.

«Gracias a mi familia y uno o dos vecinos que cuando se acuerdan me dan algo de comer», escribió.

Según relató, ni siquiera puede mantener fría el agua que consume. «El agua me la tomo caliente de un pomo que tengo al lado de la cama», lamentó.

La situación se ha agravado por problemas de salud que requieren atención médica urgente. Hernández Trujillo perdió una pierna tras sufrir complicaciones asociadas a la diabetes y al chikungunya, enfermedad que afectó a miles de cubanos durante 2025. Ahora enfrenta una nueva intervención quirúrgica porque el hueso del muñón está presionando la piel desde el interior.

«Estoy aguantando el dolor más salvaje que se puede resistir. Miren la foto del muñón y verán el hueso presionando la piel para querer salir», denunció junto a imágenes de la lesión.

El cubano asegura que no recibe jubilación ni aparece en los listados de beneficiarios de ayudas alimentarias distribuidas a través de la bodega.

También denunció que intentó gestionar asistencia social sin obtener respuesta.

«Solicito la visita de la trabajadora social, con un viejo comunista, vecino mío, y nada», afirmó.

A los problemas de salud y alimentación se suma el deterioro de los servicios básicos que afecta a gran parte del país.

«No hay corriente, no hay internet, no hay conexión con ETECSA, no hay agua, no hay gas, no hay transporte, cada día que pasa es peor», escribió.

Su caso refleja la creciente dependencia de muchas personas vulnerables de la solidaridad de familiares, amigos y vecinos ante las dificultades económicas y sociales que atraviesa Cuba.

La epidemia de chikungunya registrada en 2025 dejó decenas de miles de afectados en la isla. En pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, el virus puede agravar problemas circulatorios y aumentar el riesgo de infecciones severas y amputaciones.

La crisis alimentaria también golpea especialmente a ancianos, enfermos y personas con discapacidad. La ONU estima que 2 millones de cubanos necesitan asistencia humanitaria en 2026, con un déficit de financiación superior a 60 millones de dólares. El Food Monitor Program reportó que el 96,91% de la población cubana carecía de acceso adecuado a alimentos en abril de 2026.

Por su parte, el Sistema de Atención a la Familia, que en 2025 atendía a unas 67,000 personas, ha sido reconocido por el propio Estado como insuficiente ante la magnitud de la crisis. La pensión mínima de 1,528 pesos cubanos, incluso tras el aumento prometido por el gobierno, sigue siendo incapaz de cubrir necesidades básicas: el 99% de los jubilados no logra satisfacer sus necesidades esenciales.

En un intento desesperado por encontrar ayuda, Hernández Trujillo publicó en redes sociales su número de teléfono, dirección y datos personales.

Su mensaje concluye con una frase que resume el nivel de angustia que asegura estar viviendo:

«Suelten el país ya, ustedes no pueden con este monstruo. No tengo por qué estar llorando de desesperación y de impotencia. Dios me ampare».