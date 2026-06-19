Ulises Toirac exige prohibirles a cuadros del PCC y a militares participar en el nuevo entramado económico de Cuba

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El humorista Ulises Toirac advirtió que las 176 medidas económicas aprobadas por el régimen cubano podrían convertirse en una vía para que la nomenclatura del Partido Comunista, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior se enriquezcan con los recursos que han costado «vidas y miserias» al pueblo cubano.

En una reflexión publicada en Facebook, Toirac abrió su texto con el refrán «A río revuelto, ganancia de pescadores» y trazó un paralelismo con el colapso de la Unión Soviética, cuando antiguos secretarios regionales del PCUS terminaron como accionistas mayoritarios de recursos estratégicos.

Citó el caso de Vagit Alekperov, exviceministro de Petróleo y Gas de la antigua URSS, quien fundó y privatizó Lukoil en 1993, y señaló que estudios académicos estiman que el 43 % de los oligarcas iniciales rusos provenían de la nomenclatura soviética.

«Digo esto porque 30 años después todo aquello se ha estudiado y requetestudiado. Por todos los interesados. Y cuando digo 'interesados', no olvido a los intere$ados», escribió, dejando implícita la advertencia sobre Cuba.

El paquete de reformas -el más ambicioso del régimen en décadas- fue aprobado en un proceso inusualmente acelerado: Díaz-Canel anunció la agenda económica de emergencia el 12 de junio, el Comité Central la respaldó el 17 de junio con Raúl Castro presente por videoconferencia, y la Asamblea Nacional la ratificó el 18 y 19 de junio.

Toirac describió esa velocidad con ironía: «Las medidas, que son del más puro estilo capitalista, van. No me cabe la menor duda. Y se van a implementar a la velocidad del peo -nada más hay que ver que el miércoles Comité Central, el jueves Asamblea Nacional, matando y salando».

Sobre el origen real de las reformas, Toirac fue directo: el catalizador no es la presión popular ni los cazuelazos, sino las negociaciones con Washington.

Apuntó que el gobierno de Estados Unidos «siguió conversando pero apretando la tuerca», y lamentó que «no han sido "intercambios" con la sociedad cubana».

El actor reconoció que las nuevas leyes «al fin no distinguen cubanos de no cubanos ni de adentro ni de afuera», algo que calificó de correcto, pero condicionó cualquier valoración positiva a una exigencia concreta: una cláusula excluyente.

«Hay cubanos que a mi juicio deben ser excluidos de poder invertir o participar de ninguna forma en la creación de negocios, empresas, organizaciones económicas, prestamistas, ejecutores... NINGUNA FORMA DE PARTICIPACIÓN en el entramado económico: los que hasta hoy son cuadros del PCC desde los municipios hasta la Nacional, ni del Poder Popular, ni oficiales de las FAR o el MININT ni de ninguna de las entidades que a esos niveles tienen esas organizaciones. Ni de sus posibles testaferros», exigió.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

La advertencia cobra especial peso, porque las medidas aprobadas permiten incluso la compra de acciones de empresas estatales convertidas en sociedades mercantiles, lo que incluye potencialmente al conglomerado militar GAESA.

Ulises recalcó que hay recursos de los que no deben sacarse provecho personal, porque no son privados.

"No sé si hay que hacer una cláusula excluyente en las leyes, no sé si va contra la Constitución en la que están refrendados los privilegios del PCC por encima incluso de la propia Constitución... No sé, es complicado. Pero es indeclinable", comentó.

Solo pa saber si el juego al duro viene al duro. Si no vamos a terminar —como ha venido siendo en secreto y a menor escala— con empresarios grandes o medianos, lucrando con nuestros apagones, nuestra falta de comida y nuestra ausencia de medicinas.

Toirac, que el jueves lanzó un concurso satírico para nombrar las medidas -con premios irónicos como plantas solares y bicicletas electrogeneradoras-, elevó el tono hacia una exigencia política sin ambigüedades.

«Si no vamos a terminar -como ha venido siendo en secreto y a menor escala- con empresarios grandes o medianos, lucrando con nuestros apagones, nuestra falta de comida y nuestra ausencia de medicinas», escribió.

Y cerró su reflexión con dos palabras que resumen su condición para respaldar cualquier apertura real: «Cláusula excluyente. Y transparencia».