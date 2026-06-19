La Diosa se pone un atrevido bikini en un parque acuático y divide las redes: «No es el lugar»

La Diosa volvió a dar de qué hablar en redes sociales. Esta vez, la cantante cubana compartió un video desde un parque acuático interior luciendo un llamativo bikini rosa fucsia y plateado que rápidamente encendió el debate entre sus seguidores.

En el clip, de un minuto y 45 segundos, la artista aparece disfrutando de la jornada junto a la piscina, mostrando su figura y su característico estilo atrevido. La publicación estuvo acompañada por un mensaje de agradecimiento: «Dios me bendice y a él le doy gracias por todo lo que me da».

Como suele ocurrir con muchas de las publicaciones de La Diosa, los comentarios no tardaron en dividirse. Mientras algunos seguidores elogiaron su seguridad, otros consideraron que el bikini no era el más adecuado para un lugar frecuentado por familias y niños.

«Ese bikini es para otro tipo de lugar», comentó una seguidora. Otra opinó que se trataba de un espacio familiar y que habría sido mejor optar por un atuendo más discreto. Varios usuarios coincidieron en esa misma línea, aunque dejando claro que siguen admirando a la artista.

Pero no todos pensaron igual. Muchos salieron en defensa de la cantante y recordaron que cada persona es libre de vestir como quiera. «La gente debería preocuparse más por su propia vida que por el cuerpo de los demás», escribió una usuaria, un comentario que recibió numerosas muestras de apoyo.

Entre la polémica y las opiniones encontradas también hubo quienes pasaron por alto el bikini y se concentraron en algo mucho más práctico: preguntar dónde estaba ubicado el parque acuático. Algunos seguidores incluso comentaron que ya habían visitado el lugar con sus hijos y lo recomendaron para pasar un día en familia.

Lo cierto es que La Diosa no es ajena a este tipo de reacciones. La cantante suele compartir imágenes y videos en los que presume sus cambios físicos, sus viajes y su estilo de vida, publicaciones que casi siempre terminan generando conversación entre sus más de medio millón de seguidores en Instagram.

En los últimos meses, la artista ha mostrado con orgullo su transformación física y ha protagonizado varias sesiones de fotos en traje de baño que han recibido tanto elogios como críticas. Lejos de esconderse, ha dejado claro en numerosas ocasiones que se siente cómoda con su cuerpo y que disfruta expresándose a su manera.

Y esta vez no fue la excepción. Mientras unos debatían sobre si el bikini era apropiado o no para el lugar, otros simplemente celebraban verla feliz, disfrutando del verano y compartiendo un momento de diversión con sus seguidores. Porque si algo ha demostrado La Diosa a lo largo de los años es que pocas veces pasa desapercibida.