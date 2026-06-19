El espectacular baile de timba de esta madre cubana con su hijo que dejó a todos locos en redes

Un joven cubano-italiano y su madre protagonizaron uno de los videos más celebrados de la semana en TikTok al bailar timba cubana juntos sobre un escenario del Alocubano Festival, un evento europeo dedicado exclusivamente a la danza cubana.

El clip fue publicado el pasado domingo por Luis Miguel (@luismiguel_cubache), quien describió el momento con sencillez: «Bailando timba cubana con mi mamá @Giusy Chisari #salsa #timba».

En menos de una semana, el video acumuló 118,900 visualizaciones, 7,288 likes, 476 compartidos y 188 comentarios, cifras que reflejan el impacto inmediato que tuvo la actuación entre los seguidores de la comunidad cubana en redes.

En las imágenes se ve a Giusy Chisari —vestida de negro, con los brazos en alto y el cabello en movimiento— y a su hijo, con camiseta blanca y zapatillas, desplegando una soltura y una energía que difícilmente pasan desapercibidas.

Ambos viven en Italia y, según la fuente que originó la nota, «parecen bailarines profesionales; al menos la madre, y el hijo ha heredado la soltura y sabrosura cubana».

No es casualidad: Giusy es maestra, bailarina y coreógrafa especializada en salsa cubana, folclore afrocubano, rumba y reggaetón. Junto a su esposo Pedrito, fundó la Escuela de Baile Cubaché en Sicilia, donde la familia lleva años transmitiendo la cultura cubana en Europa.

El padre también se sumó a la celebración: desde la cuenta de Facebook @pedritoygiusy7 compartió el momento con el mensaje «Nuestro hijo @luismiguel_cubache con su mamá @giusy_cubache en @alocubano_festival».

La actuación tuvo lugar en el Alocubano Festival, que se describe a sí mismo como «Pure Cuban Dance Festival» y «Solo Cuba, de principio a fin», con programación de timba, rumba, guaguancó y cultura afrocubana en distintas ciudades del continente.

La timba cubana, género surgido en Cuba entre los años setenta y noventa como fusión de son, salsa, rumba y jazz afrocubano, se distingue por su alta complejidad rítmica, su polirritmia y una energía pensada para el baile que la convierte en uno de los géneros más representativos de la identidad cultural cubana.

El video de Luis Miguel y Giusy se inscribe en una tendencia que no da señales de agotarse: los cubanos de la diáspora llevan meses viralizándose en TikTok por compartir su cultura a través del baile. Un padre cubano y su hija bailando reparto en Suiza superaron las 184,000 reproducciones en febrero, y una profesora cubana de 54 años alcanzó más de 181,000 vistas bailando reparto con sus estudiantes en mayo.

También una cubana se hizo viral bailando timba en un supermercado de Estados Unidos en marzo, y este video de cubanos bailando en medio de la calle enamoró a miles esta misma semana.

El Alocubano Festival tiene prevista su próxima edición en Cracovia, Polonia, del dos al cinco de octubre de 2026.