Estados Unidos clasifica, Brasil despierta y Marruecos da otro golpe de autoridad

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La segunda jornada de los Grupos C y D del Mundial FIFA 2026 dejó el viernes cuatro resultados que reordenaron las clasificaciones y acercaron a varios equipos a los dieciseisavos de final: Estados Unidos selló su pase como primer clasificado, Brasil respondió a las críticas con una goleada y Marruecos volvió a exhibir su condición de potencia.

Estados Unidos 2-0 Australia

Los anfitriones cerraron su clasificación a la siguiente ronda con una victoria sólida ante Australia en el Lumen Field de Seattle, acumulando seis puntos en dos partidos sin haber concedido un solo gol.

Sin Christian Pulisic, baja por lesión, el equipo de Mauricio Pochettino encontró en Folarin Balogun a su hombre más peligroso. El delantero provocó la jugada del primer tanto: una incursión por la banda izquierda que terminó con el defensor australiano Cameron Burgess enviando el balón a su propia portería al minuto 11.

Alexander Freeman amplió la ventaja al 43, aunque el tanto necesitó revisión del VAR antes de ser validado.

En la segunda mitad, Estados Unidos administró el resultado sin apuros frente a una Australia que no encontró respuestas ofensivas en ningún momento del partido.

Marruecos 1-0 Escocia

Los Leones del Atlas derrotaron a Escocia en el Gillette Stadium de Foxborough con uno de los goles más rápidos del torneo: Ismael Saibari culminó una acción colectiva de 18 pases con asistencia de Brahim Díaz apenas a los 71 segundos de juego.

Ese tanto fue suficiente para que Marruecos controlara el encuentro con comodidad. Escocia tuvo más posesión en algunos tramos, pero no generó peligro real sobre la portería marroquí.

Con cuatro puntos, los africanos lideran el Grupo C y están a un paso de confirmar su clasificación, ratificando que su histórica semifinal en Qatar 2022 no fue un accidente.

Brasil 3-0 Haití

La reacción que pedía la afición brasileña llegó en Filadelfia. Tras el empate en su debut ante Marruecos, la Canarinha dirigida por Carlo Ancelotti goleó 3-0 a Haití con toda la faena resuelta en la primera mitad.

Matheus Cunha firmó un doblete en los minutos 23 y 36, y Vinícius Júnior cerró la cuenta al filo del descanso.

Brasil presionó alto, aprovechó los errores defensivos haitianos y recuperó la contundencia que había echado en falta en su estreno. La única preocupación fue la lesión de Raphinha, cuya evolución quedó pendiente de seguimiento médico.

Con cuatro puntos, Brasil comparte la cima del Grupo C junto a Marruecos.

Paraguay 1-0 Turquía

Paraguay mantuvo vivas sus opciones con un triunfo agónico ante Turquía en Santa Clara. Matías Galarza marcó al minuto dos con asistencia de Julio Enciso, y los guaraníes defendieron ese resultado incluso con diez hombres tras la expulsión de Miguel Almirón al filo del descanso.

La derrota dejó a Turquía eliminada matemáticamente con dos caídas en dos partidos. Paraguay, que regresó al Mundial tras 16 años de ausencia, llega a la última jornada con tres puntos y opciones reales de avanzar.

Así quedan los grupos

En el Grupo D: Estados Unidos lidera con seis puntos, Australia y Paraguay suman tres cada uno, y Turquía está eliminada. En el C: Marruecos y Brasil encabezan con cuatro puntos, Escocia tiene tres y Haití permanece sin sumar.

La última jornada del Grupo C enfrentará a Marruecos contra Haití y a Escocia contra Brasil, mientras que en el Grupo D Australia y Paraguay se disputarán el segundo boleto a octavos de final.