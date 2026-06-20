Paraguay derrota 1-0 a Turquía y mantiene vivas sus opciones en el Mundial 2026

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Paraguay logró una victoria dramática ante Turquía por 1-0 en el Levi's Stadium de Santa Clara, en la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, disputada el viernes 19 de junio.

El único gol del partido llegó en el minuto dos, obra de Matías Galarza, que adelantó a la Albirroja en uno de los arranques más veloces del torneo. Apenas dos minutos después, el propio Galarza recibió tarjeta amarilla, en un inicio de partido de máxima intensidad.

El encuentro dio un giro radical al filo del descanso: Miguel Almirón fue expulsado con tarjeta roja en el minuto 45, dejando a Paraguay con diez hombres durante toda la segunda mitad.

Con un jugador menos, la Albirroja se replegó y resistió un asedio turco de proporciones históricas. Turquía acumuló el 79% de posesión, ejecutó 28 tiros —cinco a puerta— y lanzó 11 córners, frente a los siete tiros y ningún córner de Paraguay.

Pese al dominio abrumador, los turcos no encontraron el camino al gol. El técnico italiano Vincenzo Montella recibió tarjeta amarilla en el minuto 63, reflejo de la desesperación de su equipo en el banco.

Una de las imágenes del partido llegó en el minuto 71: el sustituto turco E. Elmali, recién ingresado al campo en el 70', fue amonestado apenas un minuto después de su entrada.

El partido se disputó ante 68,827 espectadores en el Levi's Stadium, con ambos equipos realizando cinco cambios cada uno en busca de torcer el marcador.

Con este resultado, Turquía queda eliminada matemáticamente del Mundial 2026 con cero puntos tras dos derrotas: primero cayó 0-2 ante Australia en su debut y ahora sucumbió ante Paraguay.

Paraguay, en cambio, suma tres puntos y escala al tercer lugar del Grupo D del Mundial 2026, aunque con una diferencia de goles de -2 que complica su situación. En la primera jornada, la Albirroja había caído 1-4 ante Estados Unidos.

La tabla del grupo tras la segunda jornada queda así: Estados Unidos lidera con seis puntos tras vencer 2-0 a Australia este sábado y clasificar a la siguiente fase; Australia es segunda con tres puntos; Paraguay es tercera con tres puntos; y Turquía, cuarta y eliminada, cierra con cero.

Paraguay necesita un resultado favorable en su último partido ante Australia para aspirar a clasificarse como segunda del grupo o como uno de los mejores terceros del torneo.