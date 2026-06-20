Brasil aplasta a Haití 3-0 con doblete de Cunha

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Brasil goleó a Haití por 3-0 este viernes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, con todos los goles anotados antes del descanso.

Matheus Cunha fue el gran protagonista del partido con un doblete: abrió el marcador al minuto 23 y amplió la ventaja al 36, aprovechando la superioridad de la Canarinha en el mediocampo.

Vinicius Junior cerró la cuenta en el minuto 45, justo antes del pitido del descanso, para dejar el partido sentenciado en la primera mitad.

La nota negativa llegó al minuto 40, cuando Raphinha tuvo que abandonar el campo por una molestia muscular en el aductor derecho y fue reemplazado por Rayan.

El extremo del FC Barcelona arrastra problemas recurrentes en esa zona muscular —según Mundo Deportivo, perdió 10 partidos esta temporada entre club y selección por la misma dolencia— y su estado genera incertidumbre de cara al cierre de la fase de grupos.

En la segunda mitad, Brasil administró el resultado sin apuros.

Las estadísticas reflejan el dominio brasileño: 57% de posesión, ocho tiros totales con cinco entre los tres palos, frente a solo dos disparos a puerta de Haití.

Los caribeños acumularon tres tarjetas amarillas —C. Arcus en el minuto cuatro, F. Pierrot al 45 y D. Jean Jacques al 72— y no lograron inquietar seriamente al portero brasileño en ningún momento del encuentro.

Con esta victoria, Brasil suma 4 puntos en el Grupo C y se coloca en posición de clasificación.

La Canarinha llegó al partido con la presión de un debut decepcionante: el empate 1-1 ante Marruecos el 14 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey había dejado a Brasil en el segundo puesto compartido del grupo.

Haití, en cambio, queda prácticamente eliminada con dos derrotas y cero puntos, tras caer también ante Escocia en la jornada inaugural.

Escocia lidera el Grupo C con tres puntos y se medirá a Marruecos en la última jornada, mientras que Brasil cerrará su participación en la fase de grupos ante los escoceses el 24 de junio de 2026, con la clasificación a los dieciseisavos de final prácticamente en la mano.