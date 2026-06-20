Marruecos derrota a Escocia 1-0 y toma el liderato del Grupo C

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Marruecos derrotó a Escocia por 1-0 este viernes en el Gillette Stadium de Boston y se coloca con cuatro puntos en el Grupo C del Mundial 2026, complicando seriamente las aspiraciones escocesas de avanzar a la siguiente ronda.

El partido quedó decidido antes de que los jugadores terminaran de acomodarse sobre el césped. Ismael Saibari abrió el marcador a los 73 segundos de juego —registrado en el minuto 2— con un gol que resultó inapelable para una Escocia que nunca encontró la respuesta.

No era la primera vez que Saibari hacía daño en este Mundial. El mediocampista del PSV Eindhoven, de 25 años, ya había anotado el gol marroquí en el empate 1-1 ante Brasil en la jornada inaugural, convirtiéndose en el gran protagonista ofensivo de su selección en el torneo.

Las estadísticas del partido reflejan con claridad quién mandó: Marruecos tuvo el 60% de la posesión, lanzó 11 tiros por seis de Escocia y colocó dos disparos entre los tres palos frente a ninguno de los escoceses.

Los cinco córners marroquíes contra uno escocés completan el retrato de un dominio sostenido durante los 90 minutos.

Escocia intentó reaccionar con cambios desde el minuto 60, cuando salieron Kieran Tierney, Che Adams y Ryan Christie para dar entrada a Gannon-Doak, Dykes y McLean. Ninguna de las variantes generó peligro real.

Andrew Robertson vio la tarjeta amarilla en el 65', en un partido en el que los escoceses acumularon diez faltas.

Marruecos administró la ventaja con solvencia y realizó sus propias rotaciones en el tramo final, con tres cambios simultáneos en el minuto 84.

El resultado reordena el Grupo C de cara a la última jornada. Marruecos escala hasta los cuatro puntos y se sitúa como líder, mientras que Escocia —que había llegado a este partido como líder con tres puntos tras su victoria sobre Haití en la jornada 1— se queda con tres puntos y su clasificación dependerá de lo que ocurra en el cierre del grupo.

En la tercera jornada, Marruecos se medirá a Haití y Escocia se enfrentará a Brasil, un duelo que definirá si los escoceses pueden prolongar su regreso al Mundial tras 28 años de ausencia.