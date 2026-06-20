Alemania busca sellar su clasificación y Suecia quiere seguir sorprendiendo

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Este sábado el Mundial 2026 vive una de sus jornadas más intensas hasta el momento, con cuatro partidos de los Grupos E y F que podrían dejar a algunas de sus selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final.

Alemania y Suecia llegan entre los equipos más en forma del torneo tras sus arrolladoras victorias en el debut, y ambas tienen la oportunidad de dar un paso decisivo hacia la siguiente ronda.

El Grupo F arranca a las 13:00 hora de Cuba con el duelo entre Países Bajos y Suecia en el NRG Stadium de Houston.

Los neerlandeses de Ronald Koeman necesitan una reacción urgente: en su debut estuvieron dos veces por delante ante Japón y no pudieron sostener la ventaja, terminando con un empate 2-2 que los dejó con apenas un punto.

Suecia, en cambio, llega en estado de gracia tras aplastar 5-1 a Túnez con goles de Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg en una exhibición que ilusionó a toda una afición.

Un triunfo sueco este sábado significaría clasificación matemática anticipada a la siguiente ronda, algo que ningún otro equipo del grupo ha logrado todavía.

A las 16:00 hora de Cuba llega el partido más atractivo de la fecha: Alemania frente a Costa de Marfil en el BMO Field de Toronto, con ambas selecciones líderes compartidos del Grupo E con tres puntos cada una.

Los alemanes debutaron con una goleada de 7-1 sobre Curazao, con tantos de Nmecha, Schlotterbeck, Havertz —que anotó dos veces—, Musiala, Brown y Undav, dejando claro que vuelven a ser candidatos serios al título.

Costa de Marfil, por su parte, llegó a los tres puntos de manera agónica: Amad Diallo marcó en el minuto 89 para derrotar 1-0 a Ecuador en uno de los encuentros más emocionantes del campeonato.

El ganador del choque entre alemanes e ivorenses podría garantizar matemáticamente su presencia en los dieciseisavos dependiendo de lo que ocurra en los otros partidos del grupo.

A las 20:00 hora de Cuba, Ecuador de Sebastián Beccacece enfrenta a Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas City en un partido sin margen de error.

La derrota sobre la hora ante Costa de Marfil dejó a los ecuatorianos con cero puntos y obligados a ganar para no llegar al duelo contra Alemania en situación desesperada.

Curazao, que sufrió la paliza alemana en su histórico debut mundialista, buscará ofrecer una imagen más competitiva en su segundo partido.

La jornada cerrará a la medianoche hora de Cuba con Japón frente a Túnez en el Estadio BBVA, un duelo marcado por la turbulencia africana.

La goleada sufrida ante Suecia provocó la destitución del técnico Sabri Lamouchi y la llegada del francés Hervé Renard, quien debuta en el banquillo tunecino con la misión de rescatar a una selección que necesita sumar de inmediato para mantenerse con vida en el torneo.

Japón, que demostró ante Países Bajos su capacidad para competir contra selecciones europeas de primer nivel, sabe que una victoria lo colocaría en posición privilegiada para avanzar.

Con el Mundial entrando en una fase decisiva, cada punto comienza a valer oro y los errores pueden resultar irreversibles.