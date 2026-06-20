Refugios y simulacros de guerra en El Vedado: la nueva obsesión de Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel dedicó este viernes a recorrer la Zona de Defensa Carmelo, en el barrio habanero del Vedado, para evaluar los preparativos ante lo que el régimen llama una posible «situación excepcional».

La agencia estatal ACN informó que la visita se enmarca en el «Año de Preparación para la Defensa 2026», una campaña de ejercicios militares casi semanales que el régimen mantiene desde enero bajo la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo».

Acompañado por el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el general Álvaro López Miera, y el general José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, Díaz-Canel recorrió el puesto de dirección de la zona, con sede en la Oficina de Asuntos Históricos del Vedado.

Allí afirmó que la Zona de Defensa «ha de ser el Partido y el Gobierno de cada comunidad, tanto en tiempos de paz como en la guerra», y añadió que «así lo amerita el complejo contexto que vive Cuba».

El mandatario insistió en pasar de los planes teóricos a la práctica. Ordenó ejercicios tácticos periódicos que incluyan el cuidado de grupos vulnerables, el conocimiento previo de los refugios por parte de los vecinos y la creación de una red de puntos de visionado en cada circunscripción para orientar a la población.

También aprovechó para vincular las reformas económicas aprobadas días antes por la Asamblea Nacional con la preparación bélica, señalando que los consejos de Defensa deben actuar sin esperar nuevas instrucciones.

«Es necesario intercambiar con todos los actores económicos, para ver cómo los ordenamos, organizamos y los ponemos a funcionar, desarrollando sistemas productivos locales fuertes, coordinados, coherentes».

Jorge Luis Aneiros Alonso, presidente de la Zona de Defensa Carmelo —que abarca unas 19,000 personas— detalló la certificación de refugios en sótanos, semisótanos y túneles del área.

Desde enero, Díaz-Canel ha encabezado ejercicios militares casi cada sábado. Supervisó maniobras en San José de Las Lajas el 28 de febrero, visitó el Estado Mayor del Ejército Occidental el 13 de marzo, encabezó el onceno Día Nacional de la Defensa en Habana del Este el 30 de marzo y repitió la escena en la Zona de Defensa Santa Fe apenas una semana antes, horas después de anunciar las reformas económicas.

En abril, el gobierno llegó a distribuir una «Guía Familiar para la Protección ante una Agresión Militar» con instrucciones para preparar mochilas de emergencia y localizar refugios, lo que generó sarcasmo generalizado en redes sociales.