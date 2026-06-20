"Mientras exista la revolución, Cuba no dejará a ningún cubano atrás", dice el nieto de Raúl Castro

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Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», nieto del exgobernante Raúl Castro, pronunció este viernes una frase que encendió las redes entre cubanos dentro y fuera de la isla: «Mientras exista la revolución, Cuba no dejará a ningún cubano atrás ni olvidado».

La declaración forma parte de su primera entrevista pública, concedida al medio The National desde La Habana.

La ironía que perciben miles de cubanos es difícil de ignorar: la frase se pronuncia en el contexto del mayor éxodo de la historia de Cuba, con más de un millón de personas que han abandonado la isla desde 2021, lo que ha reducido la población efectiva de 11,3 millones a entre 8,6 y 8,8 millones de habitantes.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en 2024 emigraron oficialmente 250,000 cubanos, aunque estudios independientes elevan esa cifra a más de 500,000 solo ese año. Una encuesta sobre el deseo de emigrar de los cubanos reveló que el 93% de los cubanos se iría del país de inmediato si tuviera la oportunidad.

Raulito, de 41 años, no ocupa un cargo oficial en el gobierno, pero es teniente coronel del Ministerio del Interior y jefe de la Dirección General de Seguridad Personal de su abuelo desde 2016.

Es considerado un canal informal entre La Habana y Washington, y según un reportaje de El País, habría participado en reuniones con funcionarios estadounidenses vinculadas a asesores de Marco Rubio durante una visita a La Habana el 10 de abril de 2026.

En la entrevista, el nieto del exgobernante intentó proyectar una imagen de apertura hacia Estados Unidos. «Cuba no representa la más mínima amenaza para los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos. Seguimos ofreciendo esa relación civilizada, esa relación de respeto y en pie de igualdad», afirmó.

También insistió en que el diálogo es posible, pero sin condiciones: «Seguimos creyendo que el camino del diálogo es el que nos acerca, no la confrontación. Pero esas oportunidades nunca estarán basadas en condicionamientos, en imposiciones, ni en que nuestro pueblo se doble ante exigencias que no serán posibles».

La entrevista se produce en un momento de máxima presión sobre el régimen. El abuelo Raúl Castro acaba de ser imputado por autoridades estadounidenses por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, buques de guerra de EE.UU. se han reposicionado en el Caribe, y Cuba sufre apagones que superan las 20 horas diarias.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió este mes que niños están muriendo por falta de medicamentos como consecuencia de las restricciones de combustible y las sanciones extraterritoriales vigentes desde enero.

La aparición de Raulito coincidió con la aprobación, el jueves, de un paquete de emergencia económica con 176 medidas que incluye mayor espacio para el capital privado, banca privada, compraventa de acciones de empresas estatales y participación de cubanos emigrados en la economía.

El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que el plan se inspira en los modelos de China y Vietnam.

El vicepresidente estadounidense JD Vance respondió con cautela: «Vamos a ver qué hacen. Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla».

El profesor William LeoGrande, de American University, señaló que es el secretario de Estado Marco Rubio quien dirige la campaña de presión, y que el propio Rubio reconoció que él y el congresista Mario Díaz-Balart son quienes escriben la política cubana de la administración Trump.

Mientras el nieto de Raúl Castro promete que la revolución no abandona a nadie, el éxodo cubano acumulado desde 2021 cuenta su propia historia: la de un país que ha perdido a más de uno de cada diez habitantes en apenas cinco años.