Intelectual cubana: «Ninguna medida será efectiva... si no se restauran previamente la dignidad y los derechos» en Cuba

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La musicóloga e historiadora musical cubana Rosa Marquetti publicó este viernes una contundente crítica en Facebook al paquete de 176 medidas económicas presentado por el régimen ante la Asamblea Nacional, advirtiendo que ninguna reforma será válida mientras no se restituyan los derechos fundamentales de los cubanos y permanezcan presos políticos en las cárceles de la dictadura.

El jueves, el primer ministro Manuel Marrero Cruz expuso ante la Asamblea Nacional el mayor paquete de reformas estructurales desde el Período Especial: 176 medidas agrupadas en 23 ejes que incluyen apertura a banca privada, compraventa de acciones de empresas estatales, dolarización parcial y eliminación de la canasta básica universal vigente desde 1962.

Captura de FB/Rosa Marquetti

Para Marquetti, licenciada en Filología por la Universidad de La Habana y residente en Madrid, el anuncio no es más que una operación cosmética. «Nada nuevo en el paquetazo de medidas, en esta sesión de make-up todo viejo y más reciclado que las latas de cerveza, pero mucho más grave y dañino para la situación paupérrima de la gente», escribió en su perfil.

La intelectual señaló que las medidas no contemplan soluciones urgentes para los problemas cotidianos: electricidad, agua, comida, medicinas y dignidad. A su juicio, el paquete está diseñado para proteger a quienes ya acumularon riqueza y poder a costa del sufrimiento popular.

«Las medidas del paquetazo que encaminarán a Cuba hacia no se sabe qué sistema salvarán sentaderas, barrigas y fortunas mal habidas», afirmó, y añadió que el resultado será hacer «más ricos a los poderosos y más pobres a quienes por décadas creyeron en ellos y hoy son menesterosos de solemnidad».

El argumento central de Marquetti apunta a la dimensión política que el régimen elude: «Ninguna medida será efectiva y honesta si no se restauran previamente la dignidad y los derechos elementales arrebatados a los cubanos». Y fue más explícita: «Ningún maquillaje, por mucho experto que lo avale, servirá a los intereses de la ciudadanía sin cambios políticos que garanticen la no criminalización del disenso y por tanto la libertad de todos los presos políticos y el fin de la represión».

Esa exigencia cobra peso en un contexto en que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó 231 acciones represivas solo en febrero de 2026. El paquete de reformas no incluye ninguna apertura política, y analistas advierten que podría replicar el modelo de privatización soviético de los años noventa, en el que la nomenclatura del partido se apropió de los activos estatales con información privilegiada.

Marquetti también interpeló a la izquierda internacional que históricamente denunció los «corralitos financieros» y los «paquetazos del FMI» en otros países. «¿Dónde están los invocadores a la justicia social, que era supuestamente la razón de ser de la revolución? ¿Por qué no salen ahora con el mismo ímpetu y hacen declaraciones, arman congresos y flotillas?», preguntó. Y añadió: «¿Es que el pueblo cubano es menos que cualesquiera de los otros por los que ustedes gritaban en cualquier foro internacional?»

Sobre la cobertura mediática, fue igualmente directa: «Los titulares que veo son engañosos y la prensa mundial hace rato dejó de ser ingenua». La publicación incluyó una imagen de la silueta de Pinocho —el personaje cuya nariz crece cuando miente—, reforzando visualmente su mensaje sobre la naturaleza engañosa de los anuncios oficiales.

La crisis que rodea estas medidas es de una gravedad sin precedentes: la CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 6,5% en 2026, la peor proyección de toda la región, con apagones de más de entre 20 y 40 horas diarias en varias provincias y un turismo desplomado de 4,7 millones de visitantes en 2018 a 1,8 millones en 2025.

El propio Díaz-Canel reconoció implícitamente el fracaso del modelo al declarar el jueves «basta de explicar la crisis, hay que cambiarla», aunque sin anunciar apertura política alguna que respalde las reformas económicas.