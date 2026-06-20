«¿Preparadas para qué?»: Cubanos responden con burlas a otro show de preparación para la defensa en Bayamo

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Las Brigadas de Producción y Defensa de la Zona de Defensa San Juan el Cristo, en Bayamo, protagonizaron un nuevo ejercicio de preparación militar que el régimen difundió en redes sociales bajo el hashtag #LaPatriaSeDefiende, y que desató una avalancha de comentarios críticos de cubanos hartos de apagones y escasez.

La publicación, compartida en Facebook con imágenes de grupos de personas reunidas en plazas y calles de la ciudad, describía a las brigadas como «preparadas y listas» para la defensa.

La respuesta popular fue inmediata: decenas de comentarios convirtieron la pregunta «¿Preparadas para qué exactamente?» en el eje de un debate que mezcló humor, indignación y desesperanza.

«Mucho circo, poco pan», resumió un comentario. Otro internauta fue más directo: «Sin corriente tres días pero ahí vamos». Un tercero señaló sin rodeos: «Si es la brigada de producción y defensa, pues que los lleven para un campo a producir alimentos».

El ejercicio forma parte de la campaña con la que el régimen declaró 2026 como el «Año de Preparación para la Defensa», instituyendo jornadas semanales cada sábado bajo la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo».

A lo largo del año se han realizado al menos 15 Días Nacionales de la Defensa, incluyendo simulacros bélicos por mar y aire en Cienfuegos y el Ejercicio Meteoro 2026 en su 40.ª edición, con participación del propio Miguel Díaz-Canel.

El contraste entre el discurso oficial y la realidad de Bayamo no pasó inadvertido. La provincia de Granma acumula apagones de hasta 48 horas consecutivas, y una periodista cubana reportó haber tenido apenas 20 horas de electricidad en 10 días en esa ciudad.

A pesar de eso las autoridades están priorizando la preparación militar. «Y de recompensa por participar: apagones. Di que sí», escribió un cubano. Otro apuntó: «Sin corriente, sin agua y con un millón de kilómetros de hambre, esta gente no tiene vergüenza».

Hubo quien fue más reflexivo: «Producir ¿qué? Y defender ¿qué? Cada día entiendo menos, defender a quién los oprime, no les da de comer... qué diferente al Bayamo que le dio candela a su ciudad. El hambre y la doctrina los tiene ciegos».

Algunos comentarios pusieron el dedo en la llaga sobre la naturaleza voluntaria del ejercicio: «Obligados por el centro de trabajo, los pobres muchos ni han desayunado», señaló un internauta. Otro añadió: «Yo lo que quisiera saber es cómo esta comedia va a transformar la vida de Bayamo».

El escepticismo también alcanzó a quienes se atrevieron a publicar las imágenes. «En estos momentos es un deporte de alto riesgo hacer este tipo de publicaciones. Pero gracias por las fotos», advirtió un comentarista, en alusión a la represión que puede acarrear la crítica al régimen.

Este no es el primer ejercicio que genera burlas masivas en Cuba. Ejercicios anteriores en otras provincias ya habían sido ridiculizados por el uso de yuntas de bueyes y equipos obsoletos para bloquear carreteras, mientras el régimen movilizó «combatientes» para explicar los apagones a una población que los padece a diario.

«Mientras más hambre y necesidades tienen, más apoyan a sus dictadores. El circo continuará mientras haya gente que aplauda a los payasos», concluyó un cubano en los comentarios, sintetizando el sentir de quienes ven en estos ejercicios una distracción ante la crisis que devora a la Isla.