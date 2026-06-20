Estados Unidos derrota 2-0 a Australia y clasifica a próxima fase del Mundial 2026

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Estados Unidos derrotó este viernes a Australia por 2-0 en el Lumen Field de Seattle y selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder indiscutible del Grupo D, con seis puntos en dos jornadas.

El partido, disputado a las 15:00 hora de Cuba, enfrentó a los dos equipos que llegaban empatados a tres puntos tras ganar sus respectivos debuts. Era un duelo directo por el liderato y la clasificación anticipada, y el resultado no dejó lugar a dudas.

El marcador se abrió al minuto 11 con un autogol del defensor australiano Cameron Burgess, quien desvió el balón a su propia portería para poner el 1-0. Fue un arranque que marcó el tono del partido: Australia cedió la iniciativa desde el primer tramo y nunca logró recuperarla.

El segundo tanto llegó al minuto 43 con su propia historia. Alex Freeman conectó un cabezazo que el árbitro anuló inicialmente por fuera de juego, pero el VAR revisó la jugada y confirmó que Freeman estaba habilitado en el momento del pase. El 2-0 quedó validado y el partido quedó prácticamente sentenciado antes del descanso.

Burgess, autor del autogol, no llegó a la segunda mitad: fue uno de los tres cambios que Australia realizó al inicio del segundo tiempo, con las entradas de Geria, Metcalfe e Irankunda en busca de una reacción que nunca llegó. Los australianos no lograron perforar la portería estadounidense pese a los ajustes ofensivos.

Las cifras reflejan el dominio del equipo local con claridad: 63% de posesión frente al 37% de Australia, 10 tiros contra cinco, y siete córners frente a cuatro.

Ambos equipos empataron en tiros a puerta con dos cada uno, lo que subraya la solidez defensiva de EE. UU. en los momentos en que Australia intentó acercarse.

Los minutos finales se calentaron con una lluvia de amonestaciones. Entre los minutos 88 y 90 se repartieron cinco tarjetas amarillas: Souttar al 88, Balogun e Italiano al 89, y Richards junto a la salida forzada de Balogun al 90. En total, tres amarillas para EE. UU. y cuatro para Australia a lo largo del encuentro.

Ambas selecciones llegaban al duelo con credenciales sólidas. Estados Unidos había goleado 4-1 a Paraguay el 13 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con hat-trick de Folarin Balogun. Por su parte, Australia había vencido 2-0 a Turquía el 14 de junio en Vancouver con goles de Irankunda y Metcalfe, los mismos jugadores que entraron como suplentes este viernes.

Con seis puntos en dos jornadas, Estados Unidos cierra el Grupo D en la cima y espera rival en la siguiente ronda. Australia, con tres puntos, mantiene opciones de avanzar pero deberá ganar en la última jornada para seguir con vida en el torneo.