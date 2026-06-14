Escocia vence 1-0 a Haití en su regreso al Mundial tras 28 años

Resultó un partido más disputado de lo que indica el marcador

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Escocia arrancó su regreso al fútbol mundial con una victoria trabajada. Los escoceses derrotaron a Haití 1-0 en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, en la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026, con un gol de John McGinn al minuto 28 que resultó suficiente para llevarse los tres puntos en un partido más disputado de lo que indica el marcador.

El tanto llegó en una jugada de ataque escocés que terminó con un rebote que dejó sin respuesta al portero haitiano. McGinn, figura indiscutible del encuentro, fue el autor del único gol y permaneció en el campo hasta el minuto 83, cuando Escocia ya administraba la ventaja con comodidad.

Las estadísticas cuentan una historia más pareja. Haití dominó la posesión con 54 % frente al 46 % de Escocia, y disparó más veces: 13 tiros contra nueve.

Sin embargo, la selección caribeña solo acertó una vez a puerta, mientras los escoceses lo hicieron en dos ocasiones, lo que resume con claridad por qué el marcador se inclinó hacia el lado europeo.

Haití también acumuló más faltas —23 contra 19— y tres fueras de juego frente a uno de Escocia. En cuanto a amonestaciones, J. Bellegarde (Haití) vio la amarilla al minuto 39, A. Hickey (Escocia) al 46 y F. Curtis (Escocia) al 90, en el tiempo de descuento.

Escocia gestionó la segunda mitad con cinco cambios, administrando la ventaja sin ceder espacios. Haití intentó reaccionar con sus propias sustituciones —Deedson al 61, Isidor al 76 y Providence al 85—, pero no logró inquietar lo suficiente al arco rival para forzar el empate.

El triunfo tiene un peso histórico doble. Escocia regresa a un Mundial por primera vez desde Francia 1998, 28 años después, tras clasificarse el 18 de noviembre de 2025 al vencer 4-2 a Dinamarca en Glasgow.

Haití, por su parte, disputaba su primer partido mundialista desde 1974, con 52 años de ausencia, habiendo sellado su boleto como líder de su grupo CONCACAF al vencer 2-0 a Nicaragua ese mismo noviembre.

El contexto del grupo añade más valor a los tres puntos escoceses. En el otro partido de la jornada, Brasil y Marruecos empataron 1-1, lo que deja a Escocia como líder provisional del Grupo C con tres puntos. Brasil y Marruecos comparten el segundo lugar con un punto cada uno, mientras Haití cierra la tabla sin unidades.

El formato del Mundial 2026, con 48 selecciones y grupos de cuatro equipos, clasifica a los dos primeros de cada grupo más los mejores terceros a la siguiente ronda, lo que mantiene vivas las opciones de Haití si logra reponerse en las próximas jornadas.

Para Escocia, en cambio, el arranque no podía ser mejor: tres puntos, portería a cero y el liderato del grupo más exigente de su historia mundialista reciente.