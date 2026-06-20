Meloni responde a Trump con dureza: «Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya»

Vídeos relacionados:

La primera ministra italiana Giorgia Meloni le plantó cara este sábado al presidente estadounidense Donald Trump con un mensaje directo publicado en sus redes sociales, después de que el mandatario volviera a atacarla públicamente asegurando que su «popularidad está por los suelos».

«Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no la ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho», escribió la jefa de gobierno italiana.

En el mismo mensaje, Meloni defendió la soberanía de su país ante las críticas de Trump por el uso de las bases militares: «Su uso se rige por acuerdos que siempre hemos respetado y que no pueden violarse mientras yo sea primera ministra. Italia sigue siendo una nación soberana».

La mandataria cerró su publicación con una frase que resume el tono del intercambio: «En cualquier caso, mi popularidad no es asunto tuyo. Sugiero que te centres en la tuya».

En un segundo mensaje, Meloni anunció que no prolongaría el debate público: «porque sigo creyendo en la unidad de Occidente y no creo que esto sea un espectáculo a la altura de nuestra tarea».

La crisis entre Roma y Washington escaló este sábado cuando Trump publicó en su red social Truth que Meloni «pidió una y otra vez hacerse una foto» con él durante la Cumbre del G7 celebrada en Évian-les-Bains, Francia, entre el 16 y el 18 de junio.

Trump también la acusó de haberse negado a impedir que Irán obtuviera armas nucleares y de no haber permitido el uso de pistas de aterrizaje italianas durante el conflicto, lo que calificó de «gran inconveniente logístico», pese a que, según dijo, «Estados Unidos aporta cientos de miles de millones de dólares al año para proteger a Italia».

El mandatario estadounidense concluyó su ataque con un rechazo explícito a cualquier reconciliación: «Ahora, tras la derrota militar de Irán a manos de Estados Unidos, ella quiere volver a ser amiga para 'mejorar sus cifras'. ¡¡¡No, gracias!!! Presidente DJT».

El origen de la disputa fue una entrevista que Trump concedió al canal italiano La7, en la que afirmó haberse sacado una foto con Meloni «por pena», ya que esta le habría «suplicado» hacerla.

La primera ministra respondió el viernes con un video en redes sociales en el que calificó esas afirmaciones de «totalmente inventadas» y dijo estar «francamente atónita», subrayando: «Ni yo ni Italia suplicamos nunca».

El trasfondo del conflicto es la posición de Italia durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Roma autorizó el uso logístico parcial de sus bases militares, pero prohibió explícitamente cualquier acción de combate. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, aclaró ante el Parlamento que Italia «no está en guerra con nadie».

La primera consecuencia diplomática concreta de la crisis fue la cancelación del viaje del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, previsto para este domingo y el lunes a Miami para el Foro Empresarial y Científico, después de que calificara las palabras de Trump de «graves y ofensivas» que «ofenden a toda Italia».