Trump reaviva la polémica con Meloni con nuevo mensaje en Truth Social

Donald Trump escaló este sábado su conflicto con la primera ministra italiana Giorgia Meloni al publicar en Truth Social que ella le solicitó «una y otra vez» una fotografía durante la cumbre del G7 celebrada en Évian-les-Bains, Francia.

En el mensaje, Trump vinculó esa supuesta petición con los problemas de popularidad de Meloni en Italia, atribuyéndolos directamente a la negativa de Roma a apoyar la operación militar estadounidense contra Irán y a denegar el uso de pistas de aterrizaje en territorio italiano para operaciones logísticas de Washington.

«La primera ministra italiana Giorgia Meloni pidió, una y otra vez, una foto conmigo durante la reunión del G7 en Francia. Le está yendo mal en Italia con su nivel de popularidad, posiblemente porque rechazó a Estados Unidos, un país que verdaderamente ama y protege a Italia, cuando se trató de impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear», escribió Trump.

El mandatario también recordó que EE.UU. «contribuye cientos de miles de millones de dólares al año para proteger a Italia y otros aliados de la OTAN» y concluyó rechazando cualquier reconciliación: «Ahora, después de que Estados Unidos derrotó militarmente a Irán, quiere volver a ser amiga para subir sus 'números'. ¡No, gracias!»

Este mensaje representa la segunda escalada en menos de 24 horas. El viernes, Trump había declarado en una entrevista telefónica con el canal italiano La7 que Meloni le había «rogado» la foto y que él accedió «por pena»: «¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!»

Meloni respondió de inmediato con un vídeo en redes sociales en el que calificó las palabras de Trump de «totalmente inventadas» y se mostró «francamente atónita». «Ni yo ni Italia mendigamos jamás», afirmó la primera ministra, quien también cuestionó el trato de Trump a sus aliados: «No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados: no es la primera vez que ocurre».

La crisis generó una respuesta institucional en Italia. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, canceló su visita prevista a Miami para los días 21 y 22 de junio, calificando las palabras de Trump de «graves y ofensivas» y señalando que «ofenden a toda Italia». El presidente de la República, Sergio Mattarella, llamó personalmente a Meloni para ofrecerle su apoyo.

El episodio marca el punto más bajo de una relación que comenzó como una de las más sólidas entre Trump y un líder europeo.

Meloni fue la única jefa de gobierno europea presente en la investidura de Trump en enero de 2025, pero el vínculo se deterioró cuando Italia se negó a participar en la guerra contra Irán y denegó el uso de una base aérea en Sicilia para operaciones estadounidenses.

La cumbre del G7 en Évian, celebrada del 15 al 17 de junio, parecía haber suavizado las tensiones. Los micrófonos abiertos captaron momentos de aparente cordialidad entre ambos líderes. Sin embargo, las declaraciones posteriores de Trump volvieron a escalar la crisis de forma abrupta.

En abril de 2026, Trump ya había atacado a Meloni en una entrevista con el Corriere della Sera, calificándola de «inaceptable» y asegurando que ya no hablaban desde hacía tiempo: «Ella es la inaceptable. Pensaba que era valiente, pero me equivoqué».