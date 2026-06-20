Grupo B del Mundial 2026: cómo queda tras la jornada 2 y qué se juegan en la última

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Dos jornadas han bastado para definir el mapa del Grupo B en el Mundial 2026: Canadá y Suiza ya tienen su boleto a dieciseisavos, Bosnia y Herzegovina respira con el agua al cuello y Catar está eliminado matemáticamente.

Lo que dejaron las dos primeras jornadas

La jornada inaugural, disputada entre el 12 y el 13 de junio, no despejó ninguna duda. Canadá y Bosnia se repartieron los puntos en Toronto con un 1-1 en el que Jovo Lukic adelantó a los balcánicos en el minuto 21 y Cyle Larin rescató el empate al 78'. Ese mismo fin de semana, Suiza se adelantó ante Catar gracias a un penalti de Breel Embolo, pero Boualem Khoukhi igualó de cabeza en el tiempo añadido. Cuatro equipos, cuatro puntos repartidos, todo abierto.

La segunda jornada, el 18 de junio, lo cambió todo de golpe. Canadá aplastó 6-0 a Catar en BC Place (Vancouver) para lograr la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo masculina. Jonathan David firmó el primer hat-trick canadiense en un Mundial, Larin anotó al 15', Nathan Saliba al 64' y un autogol de Mohamed Al-Mannai completaron el marcador.

En paralelo, Suiza goleó 4-1 a Bosnia en el SoFi Stadium de Inglewood en un partido que se decidió con Bosnia reducida a diez desde el minuto 80. Cinco de los seis goles del encuentro llegaron después del 74': Johan Manzambi firmó un doblete (74' y 90'), Rubén Vargas anotó el tercero (84') y Granit Xhaka cerró la cuenta de penalti en el 96'. Ermin Mahmic recortó para los balcánicos al 93', pero el daño ya estaba hecho.

La tabla tras dos jornadas

PosEquipoPJPtsDG 1 Canadá 2 4 +6 2 Suiza 2 4 +3 3 Bosnia y Herzegovina 2 1 -3 4 Catar 2 1 -6

Canadá y Suiza están igualadas en puntos, pero la diferencia de goles separa al anfitrión (+6 frente a +3). Ambas clasificadas. Bosnia y Catar comparten punto, pero la diferencia de goles de Catar (-6) hace imposible que supere a Bosnia en cualquier escenario.

Los escenarios de la jornada 3

El miércoles 24 de junio, a las 15:00 hora de Cuba (19:00 UTC), los cuatro equipos juegan de forma simultánea: Suiza vs Canadá en BC Place (Vancouver) y Bosnia vs Catar en Lumen Field (Seattle). La simultaneidad es el formato estándar de la FIFA para evitar acuerdos.

Canadá y Suiza se disputan el liderato. Si Canadá gana, termina primera; si Suiza gana, se queda con el primer puesto. Un empate favorece a Canadá por su mejor diferencia de goles actual.

Bosnia necesita ganar a Catar para asegurar su plaza como mejor tercero y mejorar su diferencia de goles de cara a la competencia con los otros once terceros del torneo. En el Mundial 2026, los ocho mejores terceros de los 12 grupos avanzan a dieciseisavos, y la diferencia de goles es uno de los criterios de desempate entre ellos. Un empate o una derrota dejaría a Bosnia en una posición muy vulnerable.

Catar está eliminado y solo jugará por el honor.