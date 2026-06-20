Morales Ojeda afirma que «Cuba se levanta» mientras la isla arde en protestas y apagones

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Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y miembro del Buró Político, publicó este sábado un mensaje en su cuenta de X proclamando que «Cuba se levanta: Tiempo de cambios profundos con justicia social y soberanía», en medio de una jornada marcada por cacerolazos, quema de gomas y apagones en toda la isla.

El tuit reproduce además una frase de Miguel Díaz-Canel pronunciada durante el pleno extraordinario del PCC el 17 de junio: «Al que quiera construir con Cuba, aquí tienes tu casa y la puerta abierta. Porque a esta Patria, en esta hora, no le sobra ningún cubano».

El mensaje forma parte de la campaña propagandística del régimen para presentar el paquete de 176 medidas económicas —aprobado en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional el 18 de junio— como una transformación soberana y no como una respuesta a la presión acumulada de años de crisis y protestas.

Díaz-Canel se adelantó a esa lectura al declarar ante la Asamblea: «No lo estamos haciendo por las presiones de los yanquis», aunque en el mismo discurso admitió que «hay trabas que no vienen de afuera ni del bloqueo», reconociendo problemas internos de burocracia y lentitud administrativa.

Las medidas incluyen la autorización de banca privada por primera vez en décadas, casas de cambio privadas, eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes, apertura a la inversión de cubanos en el exterior, reducción de ministerios de 27 a entre 20 y 21, e introducción gradual de un impuesto al valor agregado.

El economista Pedro Monreal calificó el paquete de «pragmatismo tardío», mientras Elías Amor cuestionó que no incluya soluciones claras para la inflación ni el déficit fiscal.

La realidad que rodea el optimismo oficial es radicalmente distinta. Este mismo sábado, los cacerolazos y la quema de gomas se registraron en San Miguel del Padrón y La Güinera, con protestas adicionales en Carlos III y Santos Suárez, y cortes de internet en zonas de conflicto en La Habana.

En paralelo, la Unión Eléctrica reportó este sábado una disponibilidad de apenas 1,016 MW frente a una demanda de 2,650 MW, con 1,620 MW afectados.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,311 protestas en mayo de 2026, la cifra mensual más alta registrada, precedida por 1,245 en marzo y 1,133 en abril.

El eslogan «Cuba se levanta» no es nuevo en el repertorio del régimen: fue utilizado como marco propagandístico tras el paso del huracán Melissa en octubre de 2025, y el propio Morales Ojeda empleó retórica similar en abril de 2026 al afirmar que «quien se levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiempos».

El dirigente fue sancionado por Estados Unidos el 18 de mayo de 2026 junto a otros 10 altos funcionarios y tres entidades, bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo, por su vinculación con la represión en Cuba.

El medio independiente Árbol Invertido describió así el clima que vive la isla: «El fuego se ha convertido en el lenguaje de las protestas en Cuba, un nuevo lenguaje de los cubanos, para enviar señales en medio de la noche insoportable y los apagones. Desde el fondo de un país hundido en la miseria, son las señales luminosas que expanden un mensaje alto y claro: ansias de libertad y rechazo al régimen comunista».