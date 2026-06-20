Basurero descomunal se desborda en el 8 plantas de Artemisa

Un video publicado en Facebook muestra basurero descomunal acumulado junto al edificio conocido como «8 plantas» en la ciudad de Artemisa, donde montones de residuos domésticos, escombros, sacos de arpillera y cajas de cartón se desbordan en el espacio abierto que rodea la edificación.
Las imágenes fueron difundidas por el periodista José Raúl Gallego en su perfil de Facebook. El autor acompañó el video con una crítica directa al régimen: «Así está el basurero del 8 plantas de Artemisa. ¿Y qué hace el régimen cubano? Está demasiado en su actividad principal: reprimir y robar».
No es la primera vez que este inmueble aparece en denuncias ciudadanas. En abril de 2026, el medio independiente El Majadero de Artemisa reportó problemas con los desagües de aguas negras en el mismo edificio, y el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) publicó que sus residentes estaban «cansados de la desidia» de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados.
El problema no es exclusivo de ese edificio ni de ese barrio. La crisis de basura en Artemisa tiene antecedentes documentados desde al menos 2019, cuando Servicios Comunales de la provincia reconoció que no existía un vertedero adecuado por demarcación y que los camiones recolectores presentaban averías constantes.
En 2023, la escasez de combustible agravó la situación: varios pueblos de Artemisa quedaron convertidos en vertederos porque la recogida se redujo a arterias principales, hospitales y escuelas.
Para 2026, el colapso de la gestión de residuos se ha convertido en un fenómeno nacional. En La Habana, solo 44 de los 106 camiones recolectores estaban operativos en febrero, mientras la capital generaba entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos al día. La crisis saltó a la prensa internacional, y The New York Times llegó a titular sobre «montañas de basura, mosquitos y muertes» en Cuba.
Organizaciones como Médicos del Mundo han alertado sobre el riesgo de dengue, chikungunya, hepatitis A, leptospirosis e infecciones respiratorias agudas asociadas a la acumulación de desechos en la isla.
Artemisa, además, atraviesa un momento de alta tensión social. El 2 de junio, vecinos de Toledo protagonizaron una protesta contra apagones de hasta 22 horas diarias que derivó en un enfrentamiento con una patrulla policial. El déficit eléctrico en Cuba alcanzó un récord de 2,153 MW el 13 de mayo de 2026.
El colapso simultáneo de electricidad, agua, alcantarillado y recogida de basura en Artemisa configura el cuadro que los propios ciudadanos describen en redes sociales bajo la etiqueta #CubaEstadoFallido. Ante la parálisis estatal, vecinos de otros puntos del país han optado por organizarse por su cuenta: en mayo, residentes de Casino Deportivo en La Habana montaron su propia recogida de basura ante la incapacidad del servicio estatal.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Basura en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación del basurero en el edificio conocido como "8 plantas" en Artemisa?
El basurero en el edificio "8 plantas" en Artemisa se encuentra desbordado, con montones de residuos domésticos, escombros y cajas de cartón acumulados en el espacio abierto que rodea la edificación. Esta situación ha sido denunciada en redes sociales, reflejando la falta de acción del régimen cubano para resolver el problema.
Publicidad
¿Qué factores han contribuido a la crisis de basura en Cuba?
La crisis de basura en Cuba se debe a varios factores, incluyendo la escasez de combustible que ha desactivado muchos camiones recolectores, el deterioro del parque automotor y la falta de planificación e inversión en infraestructura de gestión de residuos. Estas deficiencias han sido agravadas por el colapso de otros servicios públicos básicos y la inacción del régimen cubano.
Publicidad
¿Cuál es el impacto sanitario de la acumulación de basura en Cuba?
La acumulación de basura en Cuba ha provocado un grave impacto sanitario, contribuyendo a la proliferación de mosquitos y roedores que transmiten enfermedades como el dengue, la chikungunya y la leptospirosis. Organizaciones de salud han reportado decenas de muertes y miles de infecciones relacionadas con esta crisis, señalando la urgencia de una solución estructural.
Publicidad
¿Cómo han respondido los ciudadanos cubanos ante la crisis de basura?
Ante la inacción estatal, muchos ciudadanos cubanos han optado por organizar limpiezas comunitarias y en algunos casos han recurrido a quemar los basureros como medida desesperada para manejar la situación. Estas acciones reflejan el hartazgo y la desesperación ante la falta de respuestas efectivas por parte del régimen cubano.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.