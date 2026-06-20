Basurero descomunal se desborda en el 8 plantas de Artemisa

Un video publicado en Facebook muestra basurero descomunal acumulado junto al edificio conocido como «8 plantas» en la ciudad de Artemisa, donde montones de residuos domésticos, escombros, sacos de arpillera y cajas de cartón se desbordan en el espacio abierto que rodea la edificación.

Las imágenes fueron difundidas por el periodista José Raúl Gallego en su perfil de Facebook. El autor acompañó el video con una crítica directa al régimen: «Así está el basurero del 8 plantas de Artemisa. ¿Y qué hace el régimen cubano? Está demasiado en su actividad principal: reprimir y robar».

No es la primera vez que este inmueble aparece en denuncias ciudadanas. En abril de 2026, el medio independiente El Majadero de Artemisa reportó problemas con los desagües de aguas negras en el mismo edificio, y el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) publicó que sus residentes estaban «cansados de la desidia» de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados.

El problema no es exclusivo de ese edificio ni de ese barrio. La crisis de basura en Artemisa tiene antecedentes documentados desde al menos 2019, cuando Servicios Comunales de la provincia reconoció que no existía un vertedero adecuado por demarcación y que los camiones recolectores presentaban averías constantes.

En 2023, la escasez de combustible agravó la situación: varios pueblos de Artemisa quedaron convertidos en vertederos porque la recogida se redujo a arterias principales, hospitales y escuelas.

Para 2026, el colapso de la gestión de residuos se ha convertido en un fenómeno nacional. En La Habana, solo 44 de los 106 camiones recolectores estaban operativos en febrero, mientras la capital generaba entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos al día. La crisis saltó a la prensa internacional, y The New York Times llegó a titular sobre «montañas de basura, mosquitos y muertes» en Cuba.

Organizaciones como Médicos del Mundo han alertado sobre el riesgo de dengue, chikungunya, hepatitis A, leptospirosis e infecciones respiratorias agudas asociadas a la acumulación de desechos en la isla.

Artemisa, además, atraviesa un momento de alta tensión social. El 2 de junio, vecinos de Toledo protagonizaron una protesta contra apagones de hasta 22 horas diarias que derivó en un enfrentamiento con una patrulla policial. El déficit eléctrico en Cuba alcanzó un récord de 2,153 MW el 13 de mayo de 2026.

El colapso simultáneo de electricidad, agua, alcantarillado y recogida de basura en Artemisa configura el cuadro que los propios ciudadanos describen en redes sociales bajo la etiqueta #CubaEstadoFallido. Ante la parálisis estatal, vecinos de otros puntos del país han optado por organizarse por su cuenta: en mayo, residentes de Casino Deportivo en La Habana montaron su propia recogida de basura ante la incapacidad del servicio estatal.