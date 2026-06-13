Vecinos de Güines denuncian avatares para restablecer la luz luego de más de una semana sin servicio

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Residentes de la Calle 72 en Güines, municipio de Mayabeque, llevan más de una semana sin electricidad y denuncian que los intentos de reparación han sido un calvario de improvisaciones, trabajos mal ejecutados y una burocracia que ni siquiera autoriza probar si el circuito funciona.

El problema comenzó con la explosión de un transformador frente a la fábrica de ron Nucay, que dejó al barrio a oscuras. Tras tres intentos fallidos de reparación, los técnicos declararon que el equipo no tenía arreglo. Como dato que resume la realidad cubana, circuló de manera informal la versión de que pagando 100,000 pesos cubanos podría «aparecer» un transformador de reemplazo.

Finalmente, este jueves llegaron técnicos a instalar transformadores nuevos traídos de urgencia. Una vecina que ha mantenido contacto directo con este medio lo resumió así: «Como todo trabajo que se hace bajo presión y de mala gana, los pusieron y no los probaron, no fueron capaces de llamar y decir que pusieran la corriente un momento para probar».

Al intentar energizar el circuito, el resultado fue inmediato. «Hoy (viernes) nada más que fueron a poner la cuchilla para poner la corriente, explosión de nuevo y echando chispas y todo, el mal trabajo de este país», describió la vecina.

Su esposo estuvo cerca de los técnicos y escuchó cómo se quejaban de haber sido enviados a regañadientes luego de que la presión mediática alertara del problema. La respuesta, no obstante, fue tardía e incompleta.

La negligencia del procedimiento quedó clara: «Tenían que haberlo probado para saber que el trabajo que habían hecho estaba bien. No lo probaron, nada más que terminaron de poner el último cable... se montaron en el carro y se fueron», describe la lugareña.

Cuando los trabajadores regresaron tras la nueva explosión, permanecieron inactivos. «Ya llegó el carro, ahí están parados sin hacer nada porque tienen que esperar a que el director les diga qué hacer», reportó la vecina. El ambiente se tensó cuando varios residentes reclamaron explicaciones y una trabajadora dentro del vehículo «se expresó en mala forma». Tras otro intento fallido, llegó el golpe final: «La provincia no autoriza a poner la corriente para probar porque ya toda la corriente que tenía que recibir este circuito ya la tuvo hoy por la mañana: tres horas».

El pavor del vecindario es que los transformadores nuevos queden dañados y vuelvan a verse varios días sin las migajas de electricidad que suelen concederles. «El temor de todo el barrio aquí es que lo dejen echar a perder con el corte que está haciendo el poste de nuevo», advirtió la lugareña.

El caso de Güines no es aislado. Una joven de Artemisa denunció haber pasado más de cinco días sin electricidad tras la explosión de un transformador en su barrio. En Guantánamo y Granma, entre el 11 y 12 de junio, algunos circuitos acumulaban entre 24 y 49 horas sin servicio. los déficits de generación por encima de los 2,000 MW se han repetido en mayo y junio. Y ya ni explicaciones a la población se preocupan por dar los funcionarios. Más de treinta y cuarenta horas sin electricidad han denunciado residentes de Holguín y Pinar del Río, por solo citar dos ejemplos.

El patrón denunciado en Güines —reparaciones improvisadas, trabajadores desmotivados y electricidad racionada por cuotas de horas— es la experiencia cotidiana de millones de cubanos, consecuencia directa del colapso del sistema energético nacional tras décadas de gestión estatal.

La población, en muchos puntos del país, ha respondido al agobio de la oscuridad casi permanente con fuertes cacerolazos. La respuesta del régimen ha sido reprimir más sin ofrecer alternativas de soluciones.