Díaz-Canel recorta la libreta de racionamiento y los cubanos le recuerdan una realidad: “Todos somos vulnerables, excepto ustedes”

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El anuncio el jueves del gobernante Miguel Díaz-Canel de que la libreta de abastecimiento dejará de ser universal y quedará reservada solo para jubilados, enfermos crónicos y personas vulnerables desató una oleada de críticas, burlas e indignación entre cubanos en redes sociales que coinciden en un mismo diagnóstico: todos son vulnerables.

La medida fue presentada el 18 de junio durante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba como parte de un paquete de 176 medidas económicas del régimen, y representa el mayor recorte al sistema de racionamiento desde la creación de la libreta en 1962.

Sin embargo, para buena parte de la población la noticia resultó casi irónica: la canasta básica, en la práctica, ya había desaparecido hace tiempo.

"¿Qué canasta? La de su mente", escribió un usuario. "¿De qué canasta habla? Esa desapareció hace tiempo", añadió otro. Un tercer comentario lo resumió con crudeza: "Ahora mismo lo que llega es merma de la merma".

La frase que más se repitió entre los comentarios fue una variante de la misma idea: "Todos somos vulnerables". Algunos la dirigieron directamente al gobernante: "Todos somos vulnerables… señor Canel". Otros añadieron un matiz amargo: "Todos menos ellos".

Una cubana describió la situación con detalle: "Son unos mentirosos. En las Naciones Unidas el presidente dijo que por la canasta básica cogíamos más de 12 artículos y yo sumando todo doble no llego ni a seis".

La referencia apunta a las declaraciones de Díaz-Canel ante la ONU en septiembre de 2021, cuando afirmó que la canasta incluía 19 productos alimenticios de primera necesidad a precios asequibles para todos los cubanos.

Otra persona fue más directa aún: "Esa libreta caducó hace años. Aquí lo que comemos es de la bolsa negra; si no, ya hubiéramos muerto. Ellos no le dan nada al pueblo, solo exigen sacrificio, ni siquiera a los niños".

"Estamos hartos de mentiras, promesas y manipulación. Nos tienen pasando hambre, sed, calor", escribió una cubana, resumiendo el sentir de miles que ven en este anuncio no una solución, sino un paso más hacia el desmantelamiento de lo poco que quedaba del sistema que el propio régimen prometió durante décadas como conquista de la llamada revolución cubana.

El escepticismo tiene respaldo en los hechos. En mayo, la libreta de abastecimiento había colapsado hasta el punto de que bodegas del centro de La Habana con miles de clientes asignados solo ofrecían arroz, azúcar y chícharos partidos.

Un bodeguero habanero declaró a la agencia de noticias AP que "ningún cubano puede realmente sobrevivir con los productos de la libreta".

La brecha entre el discurso oficial y la realidad es abismal. El costo mensual de subsistencia en Cuba se estima entre 40,000 y 50,000 pesos por persona, mientras la pensión mínima es de apenas 4,000 pesos, menos del 10 % de esa cifra.

Las muertes por desnutrición aumentaron un 74 % entre 2022 y 2023, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba.

El régimen ha anunciado que sustituirá los subsidios a productos por ayudas sociales ajustadas según ingresos, a través de una plataforma llamada SOBERANÍA para identificar a los beneficiarios. Pero la desconfianza ciudadana es total.