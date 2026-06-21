Japón aplasta a Túnez 4-0 y avanza en el Mundial 2026

Vídeos relacionados:

Japón aplastó a Túnez con un contundente 4-0 este domingo en el Estadio BBVA de Monterrey, en la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026, y dejó al equipo africano eliminado matemáticamente de la competencia.

El partido tuvo además un valor histórico: fue el encuentro número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo, según ESPN México y otros medios internacionales.

Daichi Kamada abrió el marcador apenas al minuto cuatro con una llegada por el sector izquierdo y definición dentro del área, poniendo a Japón en ventaja desde muy temprano.

Ayase Ueda amplió la diferencia al minuto 31 para dejar el marcador 2-0 al descanso, con Túnez sin capacidad de respuesta y sin registrar un solo disparo a puerta en todo el partido.

Túnez intentó reaccionar con dos cambios al inicio del segundo tiempo —Gharbi por Saad y Ben Hamida por Bronn—, pero la presión japonesa no cedió.

Junya Ito sentenció el partido al minuto 69 con el tercer gol, y Ueda completó su doblete al minuto 83 antes de ser sustituido un minuto después.

Las estadísticas reflejaron el dominio absoluto de los asiáticos: 62% de posesión, 11 tiros frente a solo dos de Túnez, y cinco disparos a puerta contra ninguno del equipo africano.

Japón también realizó cuatro cambios en la segunda mitad —Suzuki (J.) por Kamada al 73', Sugawara por Doan al 74', y Suzuki (Y.) y Seko por Nakamura y Tomiyasu al 79'— para administrar el resultado sin sobresaltos.

Con la victoria, Japón acumula cuatro puntos en el Grupo F —producto de una victoria y un empate— y se sitúa como segundo clasificado provisional, igualado con Países Bajos en puntos y diferencia de goles (+4).

Túnez, en cambio, cierra su participación con cero puntos, un gol a favor y nueve en contra tras caer también 5-1 ante Suecia en la primera jornada, lo que le deja con una diferencia de goles de -8, la peor del grupo.

Fue la segunda derrota consecutiva de los tunecinos, que ya habían sufrido una goleada ante Suecia en el mismo estadio durante la primera jornada.

Kamada, que ya había marcado el gol del empate ante Países Bajos en el debut japonés, acumula dos tantos en este Mundial y se consolida como uno de los referentes ofensivos de su selección.

La última jornada del Grupo F se disputará el 25 de junio: Japón se medirá a Suecia en el AT&T Stadium, mientras Países Bajos enfrentará a Túnez en el Arrowhead Stadium, en partidos que definirán el orden final de clasificación entre los equipos con opciones de avanzar.