Países Bajos y Japón lideran el Grupo F del Mundial 2026 tras dos jornadas disputadas

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Países Bajos y Japón encabezan el Grupo F del Mundial 2026 con cuatro puntos cada uno tras completarse la segunda jornada, ambos ya clasificados matemáticamente para los dieciseisavos de final. Suecia sigue viva en tercer lugar con tres puntos, mientras que Túnez queda eliminado sin haber sumado.

La primera jornada, disputada el 14 de junio, arrancó con un reparto de puntos entre los dos líderes: Países Bajos y Japón empataron 2-2 en el AT&T Stadium de Arlington en un duelo de ida y vuelta donde los neerlandeses se pusieron en ventaja en dos ocasiones y los japoneses respondieron cada vez. En el otro partido de esa misma fecha, Suecia goleó 5-1 a Túnez en el Estadio BBVA de Monterrey con tantos de Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg, lo que situó a los suecos como líderes provisionales.

La segunda jornada reordenó el grupo por completo. El sábado, Países Bajos desplegó su mejor versión ante Suecia con un contundente 5-1 en el NRG Stadium de Houston: Brian Brobbey anotó en el minuto cinco y amplió en el 17, Cody Gakpo sumó dos más en el 47 y el 54, y Chuba Summerville cerró la cuenta en el 89. Anthony Elanga marcó el único tanto sueco.

Este domingo, Japón completó la segunda jornada con una goleada de 4-0 sobre Túnez en el Estadio BBVA de Monterrey. Daichi Kamada abrió el marcador en el minuto cuatro, Ayase Ueda anotó en el 31 y el 83, y Junya Ito firmó el tercero en el 69. Los nipones dominaron con 62% de posesión y 11 remates frente a solo dos de los africanos.

Tabla tras la jornada 2

Países Bajos lidera con cuatro puntos y diferencia de goles de +4 (siete a favor, tres en contra). Japón es segundo con idénticos cuatro puntos y +4 de diferencia, aunque con un gol a favor menos (seis). Suecia ocupa el tercer puesto con tres puntos y diferencia de goles neutra. Túnez cierra la tabla sin puntos y con un balance de -8.

Lo que se juega en la última jornada

La tercera jornada se disputará el jueves 25 de junio con ambos partidos de forma simultánea a las 19:00 hora de Cuba: Túnez vs Países Bajos en el Arrowhead Stadium de Kansas City, y Japón vs Suecia en el AT&T Stadium de Dallas. La simultaneidad es el formato estándar de la FIFA para evitar acuerdos entre selecciones.

Países Bajos y Japón ya tienen asegurado el pase, pero el orden final importa: si Japón vence a Suecia, los nipones serán primeros del grupo con independencia del otro resultado. Si Países Bajos gana a Túnez y Japón no gana, los neerlandeses se quedan con el liderato gracias a su mayor número de goles a favor.

El escenario más abierto involucra a Suecia: si los escandinavos derrotan a Japón, alcanzarán seis puntos y podrían ser primeros si Países Bajos no gana, o segundos si los neerlandeses sí lo hacen. Un empate entre Japón y Suecia dejaría a los japoneses primeros por mejor diferencia de goles y a los suecos terceros con cuatro puntos, una cifra que probablemente sea suficiente para entrar entre los ocho mejores terceros de los 12 grupos y acceder a dieciseisavos.

Túnez, eliminado con cero puntos y -8 de diferencia de goles, no tiene opciones de clasificación en ningún escenario posible.