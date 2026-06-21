Grupo E del Mundial 2026: cómo queda tras la segunda jornada y qué se juegan en la última

Alemania lidera con autoridad: seis puntos y una diferencia de gol de +7 que refleja su dominio absoluto

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Alemania ya tiene su billete a dieciseisavos y Costa de Marfil también, pero el Grupo E del Mundial 2026 llega a su última jornada con una plaza de mejor tercero en disputa y un duelo de posiciones entre los dos clasificados.

Así está la tabla del Grupo E tras dos fechas y esto es lo que se juega cada equipo el jueves 25 de junio.

Cómo llegamos aquí

La jornada 1 marcó el tono desde el primer pitido. Alemania aplastó 7-1 a Curazao en Houston con goles de Nmecha, Schlotterbeck, Havertz (doblete), Musiala, Brown y Undav.

El único tanto caribeño, obra de Livano Comenencia, fue histórico: el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo. En paralelo, Costa de Marfil derrotó 1-0 a Ecuador en Filadelfia con un gol de Amad Diallo en el minuto 90, dejando a la Tri sin puntos y con diferencia de gol negativa desde el arranque.

La jornada 2 añadió drama. En Toronto, Costa de Marfil se adelantó gracias a Franck Kessié en el minuto 30, pero Alemania reaccionó: Nadiem Amiri empató al 68' y Deniz Undav —ya con gol en la jornada 1— completó la remontada en el tiempo añadido para el 2-1 definitivo.

Un dato para la historia: Manuel Neuer alcanzó 21 partidos en Copas del Mundo, récord absoluto para un portero. En Kansas City, Ecuador y Curazao se repartieron un punto con un empate 0-0 que supo a poco para ambos.

La tabla tras dos jornadas

PosEquipoPJPtsDG 1 Alemania 2 6 +7 2 Costa de Marfil 2 3 0 3 Ecuador 2 1 -1 4 Curazao 2 1 -6

Alemania lidera con autoridad: seis puntos y una diferencia de gol de +7 que refleja su dominio absoluto. Costa de Marfil es segunda con tres puntos y diferencia neutra. Ecuador y Curazao comparten un punto, pero los separa un abismo en diferencia de gol (-1 frente a -6). Curazao está eliminada matemáticamente.

Los escenarios para la jornada 3

El jueves 25 de junio, ambos partidos arrancan en simultáneo a las 16:00 hora de Cuba (20:00 UTC): Curazao vs. Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, y Ecuador vs. Alemania en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. La simultaneidad es el formato estándar de la FIFA para evitar acuerdos.

Alemania llega sin presión: ya clasificada, solo define si termina primera o segunda. Una victoria ante Ecuador le asegura el liderato; un tropiezo podría cederle el primer puesto a Costa de Marfil si los marfileños ganan a Curazao.

Costa de Marfil también está dentro, pero quiere el primer puesto. Si vence a Curazao y Alemania no gana, termina líder. Si pierde, podría caer al segundo lugar sin mayor consecuencia para su clasificación directa.

Ecuador es el equipo con más en juego. Con un punto y diferencia de gol de -1, necesita ganar a Alemania para llegar a cuatro puntos. Si lo logra y Costa de Marfil pierde ante Curazao, la Tri podría escalar hasta el segundo puesto. Incluso con cuatro puntos y sin alcanzar el segundo lugar, su plaza como mejor tercero quedaría prácticamente asegurada, dado que los ocho mejores terceros de los 12 grupos del torneo avanzan a dieciseisavos. Un empate o derrota la deja con uno o dos puntos, dependiendo de la suerte entre los terceros de los otros grupos.

Curazao ya no puede clasificarse, pero puede despedirse del debut histórico en un Mundial con una victoria ante Costa de Marfil que, de paso, abriría la puerta a Ecuador.