Actor Luis Alberto García pide impedir que dirigentes del PCC y militares se conviertan en los nuevos magnates de Cuba

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El actor cubano Luis Alberto García publicó este domingo un extenso texto en su perfil de Facebook en el que exige que ningún funcionario del Partido Comunista de Cuba, representante del Estado, diputado ni jefe militar —activo o retirado— pueda convertirse en empresario o accionista (más de lo que ya son) al amparo de las reformas económicas recién aprobadas por el régimen, a menos que su patrimonio sea auditado por un organismo independiente del gobierno y del Partido.

El pronunciamiento llega días después de que el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentara ante la Asamblea Nacional un paquete de 176 medidas económicas que incluye la autorización de banca privada, la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones y una mayor apertura a la inversión extranjera, en lo que analistas describen como el mayor giro económico del régimen en décadas.

En su publicación en Facebook, García fue categórico: «Ningún funcionario o exfuncionario del PCC, ningún representante del Estado, ningún Diputado, ningún jefe militar en activo o retirado, ni sus familiares en mayor o menor grado de consanguineidad ni sus parejas, ex parejas, hijastra/os, ahijada/os ni sus mejores amiga/os arrastrados desde el círculo infantil, escuela primaria, secundaria, pre y Universidad, debería ser cabeza de negocio, inversionista ni accionista de los emporios por venir».

El actor advirtió que el peligro no se limita a quienes acumularon dinero, sino también a quienes acumularon influencias y control de mercados tras décadas en el poder, lo que igualmente debería inhabilitarlos para evitar el tráfico de influencias.

Para ilustrar el riesgo, García trazó un paralelo con la caída del bloque comunista europeo: «Ya en los países del extinto bloque comunista de Europa del Este, tras su caída estrepitosa, vimos la mágica y rápida conversión de funcionarios partidistas y militares de alto rango en acaudalados empresarios con plata que no provenía de sus salarios anteriores».

Y señaló que ese proceso ya tiene antecedentes visibles en Cuba: «Ya en nuestros queridos arrecifes somos testigos desde hace rato del florecimiento económico de emprendedores provenientes de las clases altas del entramado político/ideológico/castrense».

Ese escenario tiene un referente concreto en la Isla: GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas que concentra entre el 40% y el 70% de la economía cubana, con más de 18,000 millones de dólares en activos y una estructura opaca con empresas registradas en Panamá, Chipre y Liberia.

García aclaró que su crítica no apunta a las reformas en sí: «Por escrito lo dejo: no son las medidas las que me incomodan. Para nada. He abogado por muchas de ellas desde el siglo pasado. Son sus gestores, montados de correcorre en esta guagua reformista, interpretando los papeles de desmontadores de las prohibiciones que ellos mismos MONTARON y nos endilgaron con arena lavada».

El actor también cuestionó la credibilidad de los funcionarios que durante años llamaron «gusanos» a los exiliados y ahora abrazan el discurso reformista: «no se ve bonito ni creíble cambiando tan rápido de casaca. En mi opinión, ése es una veleta sin criterio propio o espera mojarse de lo que salpiquen los 'neotiburones'».

Sobre la contradicción del discurso oficial, García resumió su escepticismo en una frase: «Huelo mucha perestroika pero poco glásnost».

El actor reclamó además una prensa verdaderamente independiente del aparato ideológico, exigió a los diputados que usaran su reunión para pedir la liberación de presos políticos que solo expresaron su desacuerdo con el régimen, y cuestionó que los hijos de la dirigencia estén «desperdigados por medio mundo en universidades, maestrías, cursos de superación, empresas fantasmas o viajes de puro placer» mientras el gobierno invoca la patria en peligro.

No es la primera vez que García eleva su voz en estas semanas: el 16 de junio ya había exigido públicamente a los dirigentes que sufrieran las mismas penurias que el pueblo, incluyendo hambre, apagones y escasez de medicinas.

El texto concluye con una ironía que resume la realidad cotidiana de millones de cubanos: «Podré leer mensajes de amigos y enemigos 'cuando nos pongan la luz, mi negra'».