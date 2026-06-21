Cubanos reaccionan a la muerte de Ramiro Valdés, considerado uno de los arquitectos de la represión en Cuba

La muerte de Ramiro Valdés Menéndez, fundador del Ministerio del Interior (MININT) y figura central del aparato represivo de la dictadura cubana, desató este domingo una oleada de reacciones en redes sociales que contrastó radicalmente con el duelo oficial proclamado por el régimen.

Mientras Miguel Díaz-Canel anunciaba el fallecimiento en su cuenta de X describiendo la pérdida como algo que «duele profundamente, como la de un padre», cientos de cubanos celebraban abiertamente la noticia.

Valdés murió a los 94 años en horas de la mañana de este domingo, Día de los Padres, según confirmó el propio Díaz-Canel y el medio estatal Canal Caribe.

El régimen lo describió como «Héroe de la República de Cuba y del Trabajo» con «una brillante y extraordinaria hoja de servicios a la patria», un encuadre que chocó de frente con la memoria que de él guarda buena parte del pueblo cubano.

Era conocido popularmente entre sus detractores con los apodos «Charco de Sangre» y «el Carnicero de Artemisa».

Valdés fue el primer titular del MININT desde su creación en 1961, fundó el Departamento de Seguridad del Estado y la Dirección General de Inteligencia, y mantuvo estrechos vínculos con el KGB soviético.

Su segundo período al frente del ministerio, entre 1979 y 1985, estuvo asociado al control interno, las prisiones y la vigilancia, en uno de los momentos de represión más cruda del castrismo.

En agosto de 2021, ya con 89 años, condecoró personalmente a represores que actuaron contra manifestantes del 11J en Palma Soriano.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y masivas.

Lisa FC escribió: «Empezaron a caer las fichas del dominó».

Carlos Espinosa celebró: «Dentro de tantas malas noticias por fin una buena, aleluya».

Por su parte, Adriana Granado Sariol admitió: «Que Dios me perdone, pero hoy se celebra, se bebe, se disfruta», mientras que Giomar Tutier fue más directo: «Se fue sin cumplir condena».

De igual forma, Alina Alvarez Miranda apuntó: «Que Dios lo tenga donde le toca, bastante golpes dio a los presos».

Otros comentarios mezclaron humor con indignación. Zulema Hernández escribió: «A esta hora hay un gran peloteo en el más allá. Dios dice: aquí imposible. El diablo dice: aquí no, que no quiero competencia».

Daniel Javier Perez Batista resumió la realidad cotidiana del cubano de a pie: «Mira qué bueno, por tres minutos me voy a olvidar que no tengo agua ni corriente».

Además, Mercedes Alonso señaló el contraste entre la vida del represor y la del pueblo: «Vivía en una mansión que daba al mar en Santa Fe, una larga y acomodada vida, otro más a costa del pueblo cubano».

No todos celebraron sin matices. Danilo Quiñonez reflexionó: «Nunca me alegra la muerte de nadie, pero una persona que hizo mal deja un recuerdo que no da tristeza ni alegría».

Por su parte, Miriam Ramírez Santana lamentó: «Otro que se va sin un arañazo», mientras que Eddy Lugones cerró con consigna: «Ese es el mejor regalo para los padres de Cuba. Abajo la dictadura. Patria y Vida».

La muerte de Valdés no tomó por sorpresa a quienes seguían su rastro público. Su ausencia en actos oficiales desde septiembre de 2025 había generado meses de especulación, y el pasado 6 de junio, en el acto por el 65 aniversario del MININT, Díaz-Canel lo reconoció como «jefe fundador» ante su silla vacía.

Con su fallecimiento, la generación histórica de la Revolución Cubana queda reducida a solo dos figuras: Raúl Castro, de 95 años, y Guillermo García Frías.

Varios usuarios en redes ya apuntaban al primero: Esther Echemendia Insausti escribió sin rodeos: «Raúl, calienta, que sales».