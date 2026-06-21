MININT despide a Ramiro Valdés, fundador del aparato represivo cubano

El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) publicó este domingo un comunicado oficial de despedida a Ramiro Valdés Menéndez, fallecido a los 94 años el Día de los Padres, en el que lo describió como uno de sus fundadores y prometió que «estará siempre en el corazón y la acción de cada integrante del Ministerio del Interior».

El mensaje institucional, difundido en redes sociales por el MININT, rindió «gloria eterna» a quien calificó de guía del organismo «por muchos años con su inteligencia y firmeza».

El gobernante Miguel Díaz-Canel también se pronunció en su cuenta de X, donde afirmó que la muerte «duele profundamente, como la de un padre» y cerró con un «¡Hasta la victoria siempre, Comandante!».

El régimen lo calificó de «Héroe de la República de Cuba», pero la historia que omite el duelo oficial es la de un hombre que construyó desde cero la maquinaria de represión política del Estado cubano.

Valdés fue ministro del Interior desde la creación del MININT, el 6 de junio de 1961, y una figura central en la estructuración de la Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia cubanos, con estrechos vínculos con el aparato soviético de seguridad.

Ocupó el cargo de ministro del Interior en dos períodos —1961-1968 y 1979-1985— y fue además vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, ministro de Informática y Comunicaciones, y miembro fundador del Comité Central y del Buró Político del Partido Comunista de Cuba.

Entre sus detractores era conocido con los apodos «Charco de Sangre» y «el Carnicero de Artemisa», ciudad donde nació el 28 de abril de 1932.

Uno de sus últimos actos públicos de relevancia fue en agosto de 2021, cuando con 89 años condecoró personalmente a dos oficiales del MININT con la distinción «Servicio Distinguido» por reprimir a manifestantes del 11J en Palma Soriano, un gesto que generó indignación generalizada entre la oposición y la diáspora cubana.

Su deterioro físico era evidente desde hace meses. Su última aparición verificable fue en septiembre de 2025, en la inauguración de un parque solar en Sancti Spíritus.

Desde entonces estuvo ausente de los Consejos de Ministros de octubre, noviembre y diciembre de 2025, y de la Marcha de las Antorchas del 27 de enero de 2026. El pasado 6 de junio, en el acto por el 65 aniversario del MININT, Díaz-Canel lo reconoció como «jefe fundador» ante su silla vacía.

Mientras el régimen proclamaba honores, cientos de cubanos reaccionaron en redes sociales con abierta celebración. «Se fue sin cumplir condena», escribió una usuaria.

«Ese es el mejor regalo para los padres de Cuba. Abajo la dictadura. Patria y Vida», publicó otro. «Mira qué bueno, por tres minutos me voy a olvidar que no tengo agua ni corriente», ironizó un tercero.

Antes que él fallecieron Fidel Castro en noviembre de 2016, Faure Chomón Mediavilla en diciembre de 2019, Efigenio Ameijeiras Delgado en febrero de 2020, y Julio Camacho Aguilera y Marcos Antonio Hernández Alcaraz, ambos en diciembre de 2024.

«Raúl, calienta, que sales», resumió con ironía una cubana en redes sociales.