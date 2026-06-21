Michel Torres critica al NTV por cobertura de muerte de Ramiro: «Uno trata de no ver en gestos así un cambio de época»

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El conductor del programa estatal 'Con Filo', Michel Torres Corona, reaccionó este domingo en Facebook a la muerte de Ramiro Valdés Menéndez con una queja velada hacia la televisión oficial cubana, que anunció el fallecimiento después de felicitar a los padres en su día y de conectar con el despacho eléctrico.

«Uno trata de no ver en gestos así un cambio de época pero los últimos días han contagiado a no pocos (me incluyo) con una suspicacia contumaz», escribió Torres Corona, uno de los voceros más activos del régimen en redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Canal Caribe (titulares)

El orden de prioridades del Noticiero Nacional de Televisión (NTV) —que antepuso la felicitación del Día de los Padres y el parte eléctrico al anuncio de la muerte de uno de los últimos sobrevivientes de la generación histórica— resultó incómodo incluso para alguien dentro del propio sistema.

La incomodidad de Torres Corona no es solo protocolar. Su publicación llega días después de que el gobierno de Miguel Díaz-Canel anunciara un paquete de 176 medidas económicas que incluyen banca privada, casas de cambio privadas, transformación de empresas estatales en sociedades por acciones y apertura a la inversión extranjera de cubanos residentes en el exterior.

Para sectores ortodoxos del comunismo cubano, esas reformas representan una traición al proyecto que Ramiro Valdés y su generación construyeron. Torres Corona lo insinúa sin nombrarlo directamente: «Ramiro estuvo en el inicio de todo y no vive ya para saber si, en definitiva, llegará el final de ese proceso».

Valdés, nacido en Artemisa el 28 de abril de 1932, tenía 94 años. Participó en el asalto al Cuartel Moncada en 1953, estuvo preso en la entonces llamada Isla de Pinos y regresó a Cuba como uno de los 82 expedicionarios del yate Granma.

Fue subordinado directo del Che Guevara, segundo jefe de la Columna 8 «Ciro Redondo», y combatió en la batalla de Santa Clara.

Tras el triunfo de 1959 ocupó los más altos cargos de seguridad y gobierno: jefe de la Seguridad del Estado, ministro del Interior, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y viceprimer ministro.

Desde septiembre de 2025, Valdés había desaparecido del escenario público sin ninguna explicación oficial. En febrero de 2026 se reportó que estaba hospitalizado en La Habana en estado grave, y en marzo el régimen seguía sin dar explicaciones sobre su ausencia en múltiples sesiones del Consejo de Ministros.

Torres Corona recordó que, en una entrevista con Arleen Rodríguez Derivet, Valdés confesó que lo único que lamentaba de su vida era no haber podido acompañar al Che en Bolivia —lo que equivalía, según el propio Torres Corona, a lamentar no haber podido morir junto a su jefe.

El vocero oficialista cerró su publicación con un llamado que sonó más a advertencia interna que a homenaje: «Los que todavía respiramos tenemos que dar hasta nuestro último aliento en la defensa de la Patria, la Revolución y el Socialismo... aunque eso (seguramente) implique desafiar poderosas fuerzas dentro y fuera del ámbito social y nacional».

Muere así uno de los últimos pilares de la generación fundadora, mientras sus supuestos herederos anuncian reformas que el propio primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció que generarán «contradicciones» que el gobierno tendrá que resolver sobre la marcha.