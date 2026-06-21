El régimen despide a Ramiro Valdés con honores, pero resurge una polémica confesión sobre sabotajes

Ramiro Valdés Menéndez, uno de los últimos comandantes históricos de la Revolución Cubana y arquitecto del aparato represivo del castrismo, falleció este domingo a los 94 años.

Mientras el régimen lo despidió con honores institucionales, su muerte reaviva una confesión que él mismo hizo en 2018: narró con orgullo cómo realizó sabotajes contra tendidos eléctricos y manchó carteles de Batista con chapapote, exactamente el tipo de actos por los que el gobierno cubano condena hoy a sus ciudadanos a décadas de cárcel.

La contradicción que su muerte pone en primer plano proviene de una entrevista que Valdés concedió en 2018 a la periodista oficialista Arleen Rodríguez Derivet.

En ese testimonio, Valdés narró orgulloso sus sabotajes contra la dictadura de Batista con una naturalidad que hoy resulta reveladora.

«Ciro, Julio y yo salíamos en el carro de Ciro a hacer sabotaje, no en Artemisa. En Artemisa lo único que hicimos fue tirarle un litro con chapapote a un cartelón que había ahí grande de Batista, para manchar su imagen», relató el que luego sería fundador y primer titular del MININT.

Las acciones no se limitaban a carteles. Valdés describió también cómo lanzaban cadenas a los tendidos eléctricos para provocar apagones: «Ciro, Julio y yo íbamos a hacer algunos sabotajes, tirando cadenas y cosas esas en los tendidos. Fuera de Artemisa; en Caimito, en Guanajay, Bauta...»

Fue el propio Fidel Castro quien le ordenó detenerse, no por razones éticas sino estratégicas. Según el relato de Valdés, Castro le dijo: «No se metan en política, no hagan sabotaje ustedes... Pasen inadvertidos de manera tal... Ya estamos reclutando ya... Van a estar trabajando para la lucha armada».

Miguel Díaz-Canel informó la muerte de Valdés y destacó su papel histórico, mientras los medios estatales Granma y Prensa Latina difundieron mensajes de duelo institucional.

Apenas 15 días antes, el 6 de junio, Díaz-Canel ya le había rendido un emotivo homenaje —con la voz quebrada— durante el acto por el 65 aniversario del MININT en el Teatro Karl Marx, con Valdés ya ausente del escenario público desde septiembre de 2025.

La última aparición verificable del comandante había sido en Sancti Spíritus, donde inauguró un parque solar fotovoltaico. Su prolongada ausencia disparó los rumores sobre su salud durante meses, sin que el régimen ofreciera explicación alguna.

El mismo régimen que celebra los sabotajes de Valdés como heroísmo revolucionario ha condenado a cubanos a penas de hasta 25 años de cárcel por actos similares tras las protestas del 11 de julio de 2021.

Ese mismo año, Valdés condecoró a personas señaladas por reprimir las protestas en Palma Soriano, y fue increpado por manifestantes que le gritaban «asesino» en Santiago de Cuba.

Valdés fue durante décadas el hombre más temido del aparato de seguridad cubano. Fundó el MININT en 1961, creó el Departamento de Seguridad del Estado y la Dirección General de Inteligencia, y dirigió la represión contra la oposición interna en dos períodos como ministro del Interior: 1961-1968 y 1979-1985.

Era el único histórico de la Revolución que conservaba cargos simultáneos en el Buró Político del Partido Comunista y en los Consejos de Estado y de Ministros hasta el momento de su muerte.

Los cubanos reaccionaron ante la noticia con una división que refleja las dos memorias irreconciliables de la Isla: la del régimen, que lo despide como héroe, y la de quienes lo recuerdan como el artífice de décadas de represión.