Alemania clasifica, Países Bajos reacciona y Ecuador queda contra las cuerdas

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La segunda jornada de los Grupos E y F del Mundial 2026 dejó el sábado resultados que reconfiguran por completo el panorama de ambas llaves: Alemania selló su clasificación matemática a los dieciseisavos de final, Países Bajos respondió con una goleada y Ecuador quedó al borde de la eliminación tras un empate sin goles que nadie esperaba.

La jornada también confirmó el boleto de Japón a la siguiente ronda, mientras Túnez quedó eliminada matemáticamente sin haber sumado un solo punto en el torneo.

Alemania remonta y cierra su clasificación

En el BMO Field de Toronto, Alemania tuvo que sufrir más de lo previsto para derrotar 2-1 a Costa de Marfil. Los africanos abrieron el marcador y complicaron a los europeos durante largos tramos, muy lejos de la imagen que dejó el 7-1 ante Curazao en la primera jornada.

Fue Deniz Undav, ingresado desde el banquillo, quien cambió el rumbo del partido con un doblete que consumó la remontada. Con seis puntos en dos partidos, Alemania llega a la última fecha sin ninguna presión y con margen para rotar su alineación.

Ecuador, sin gol y sin margen de error

La gran decepción de la jornada se vivió en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Ecuador no pudo superar a Curazao y firmó un empate a cero que lo deja con apenas un punto en el Grupo E.

La selección de Sebastián Beccacece lanzó 29 disparos sin encontrar el gol, dominó territorialmente pero careció de contundencia en los metros finales, el mismo problema que ya le había costado la derrota ante Costa de Marfil en el debut.

El gran protagonista del partido fue el portero de Curazao, Eloy Room, quien realizó 15 atajadas ante Ecuador, la mayor cantidad registrada en un partido mundialista sin prórroga. El récord absoluto lo mantiene Tim Howard con 16 paradas, logradas ante Bélgica en Brasil 2014, pero en tiempo extra.

Ecuador necesita ahora ganar a Alemania en la última fecha para seguir con vida. La única señal de esperanza para la Tri es que los europeos ya aseguraron el primer puesto y podrían presentar un equipo alternativo.

Países Bajos aplasta a Suecia y equilibra el Grupo F

Tras el empate ante Japón en su debut, Países Bajos respondió con autoridad en el NRG Stadium de Houston. La Oranje goleó 5-1 a Suecia con una actuación dominante que incluyó dobletes de Brian Brobbey —minutos cinco y 17— y Cody Gakpo —47 y 54—, más el tanto de Crysencio Summerville al 89'. Denzel Dumfries repartió dos asistencias. El único gol sueco fue de Anthony Elanga.

El resultado dejó el Grupo F completamente abierto y hundió a una Suecia que había llegado a la jornada con confianza tras golear 5-1 a Túnez en la primera fecha.

Japón sella su boleto; Túnez, eliminada

Japón venció 4-0 a Túnez en el Estadio BBVA con goles de Daichi Kamada, Ayase Ueda —doblete— y Junya Ito, y aseguró su clasificación con cuatro puntos. Túnez, que también perdió a su entrenador durante la fase de grupos, se despide del torneo sin haber marcado ni sumado.

Tabla Grupo E: Alemania 6 pts · Costa de Marfil 3 pts · Ecuador 1 pt · Curazao 1 pt.

Tabla Grupo F: Japón 4 pts · Países Bajos 4 pts · Suecia 3 pts · Túnez 0 pts.

Ecuador, que acumula una derrota y un empate en sus dos primeras presentaciones, deberá conseguir en la última jornada lo que no logró en ninguno de los dos partidos anteriores: marcar goles y ganar.