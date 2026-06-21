Rita Donte lanza un poderoso mensaje por Cuba: «Prendan la vela»

La cantante y compositora cubana Rita Donte publicó el sábado en su cuenta de Instagram un reel que ya circula con fuerza entre la diáspora.

Se trata de unos versos que llegan a modo de rezo y con una indicación para los cubanos: «Prendan la vela, que ya queda poco».

Nacida en La Habana y radicada en México, Donte presentó esta vez una letra que no deja margen a la ambigüedad. En poco más de medio minuto, la artista retrata la escasez, la represión, la desaparición forzada y el deterioro estructural de la Isla, todo condensado en imágenes directas y rítmicas que mezclan su raíz afrocubana con la urgencia del momento.

«El pueblo en ebullición, los frijoles que no ablandan, los de arriba que no ceden, los de abajo ya no aguantan», dice Donte en los primeros versos, antes de enumerar lo que define la vida cotidiana bajo el régimen: «Reggaetón, decepción, desaparición, represión, la revolución».

La segunda parte apunta directamente a quienes ejercen el poder: «Han de rogar por perdón, su justicia y paredón, la sentencia del montón en la noche de su suerte. Convocados por la muerte y el peso de lo mal hecho, ya no tendrán más provecho que ofrendar su rendición».

La artista es autodidacta y su propuesta mezcla jazz, bossa nova, bolero filin y raíces afrocubanas. En 2025 lanzó su álbum debut «Ritual» a través de Ansonia Records, producido por Gustavo Guerrero, un disco de 11 canciones que ya incluía «Patria Querida».

Este mensaje representa una expresión más directa y urgente de ese vínculo con Cuba. A la vez, se inscribe en la tradición de músicos de la diáspora que han usado sus plataformas para denunciar al régimen cubano y pedir libertad para la Isla.

El verso final de este video resuena en los comentarios como una promesa compartida: «Darán las claras del día, con el sol de la mañana, Cuba con su rebeldía será libre y soberana».