Hallel Génesis lo vuelve a hacer: Bikinazo, jetsky y fotos para enloquecer a sus fans

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La cantante cubana Hallel Génesis encendió este jueves sus redes sociales con una nueva sesión de fotos en bikini desde Miami, donde posó sobre lanchas y motos acuáticas con el mar turquesa de fondo, y de paso reveló que vivió un susto inesperado durante la jornada.

En el post publicado en su Instagram, la artista habanera compartió cinco imágenes que la muestran con un bikini marrón chocolate con ribetes rosa lavanda, posando en distintos ángulos que dejaban muy poco a la imaginación.

Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue solo su figura, sino la confesión que acompañó las imágenes: «caballero ayer yo vi un tiburón al lado del jetsky se los juroooo, qué miedo pero sobrevivi».

La revelación desató una ola de comentarios entre sus fans, que mezclaron el asombro con el humor. Un seguidor que bromeó: «El tiburón se llamaba Tekashi», en clara referencia a su expareja, el rapero Tekashi 6ix9ine. Otros se limitaron a elogiarla: «Entre más te da el sol más brillas», «La niña más linda del mundo» y «La cubana más bella está SUN-KISSED».

Las fotografías, tomadas bajo un sol radiante con cielos despejados, incluyen una toma al atardecer en la que Hallel aparece junto a otra persona sobre una moto acuática Yamaha, con el horizonte teñido de tonos dorados. En otra imagen, la artista sube por la escalerilla de una embarcación con el cabello oscuro y mojado, recién salida del agua.

Esta publicación llega apenas dos semanas después de su viaje a Cuba para actuar en el festival Inicio del Verano 2026 en el Hotel Resonance Musique de Varadero, una presentación que se hizo viral por la tibia reacción del público presente.

Durante esa misma visita a la Isla, Hallel también entregó ayuda a embarazadas en el Hogar Materno de Güines, en Mayabeque, mostrando una faceta solidaria que sus seguidores también aplaudieron.

La artista, que cuenta con más de 620 mil seguidores en Instagram, ha convertido las sesiones de fotos en uno de sus sellos de contenido durante 2026. En abril ya había encendido la plataforma con fotos en bikini naranja que también generaron referencias humorísticas a Tekashi en los comentarios, y ese mismo mes lanzó el sencillo «El Trapcito», grabado junto a una cascada en bikini blanco.