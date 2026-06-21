ICE explica por qué detuvo a Alina Rosales, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) explicó este domingo las razones detrás de la detención de Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro, arrestada en Florida.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la agencia precisó que Rosales Aguirreurreta «ingresó al país en 2023 con una visa de turista, válida hasta el 20 de mayo de 2024, y no obtuvo permiso para permanecer en el país».

ICE la clasifica como extranjera que excedió su estadía autorizada —denominada en inglés nonimmigrant overstay— y aguarda una audiencia ante un juez de inmigración. La agencia indicó que divulgará más información si se hace pública.

Según los registros migratorios, Rosales Aguirreurreta entró a territorio estadounidense el 21 de noviembre de 2023 por el Aeropuerto Internacional de Orlando con una visa de turista tipo B-2. Al vencer ese permiso en mayo de 2024, no regularizó su situación migratoria.

La detención se produjo el lunes 26 de mayo de 2026, cuando agentes de ICE la arrestaron mientras trabajaba como asistente en una clínica de cirugía plástica en Miami —oficio relacionado con su formación como médica cirujana plástica en Cuba.

El portal de ICE la registró en el Centro de Transición Broward en Pompano Beach, Florida.

En mayo, el abogado Avelino González reveló detalles del caso en el programa «Encuentro Virtual» de Telemundo 51. Describió las condiciones de reclusión de Alina, bajo custodia de ICE, como «infrahumanas».

«Están durmiendo en el suelo, les dan la misma sopa en almuerzo y comida y no les están dando medicamentos». González también alertó que las autoridades estarían presionando a Alina para que acepte la autodeportación voluntaria.

El padre: uno de los militares más influyentes del régimen cubano

El caso adquiere una dimensión política particular por el perfil de su padre. Ulises Rosales del Toro, nacido el 8 de marzo de 1942, fue Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias entre 1981 y 1997, Ministro del Azúcar, Ministro de la Agricultura, Vicepresidente del Consejo de Ministros y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba hasta 2011. Ostenta el título de Héroe de la República de Cuba.

Mientras el general acumulaba cargos en la cúpula del régimen, su familia disfrutaba de una vida de privilegios inaccesibles para el cubano común, según una investigación de Martí Noticias publicada en febrero de 2026: viajes internacionales frecuentes, residencias exclusivas y negocios reservados para la élite.

Otra hija del general, Perla Rosa Rosales Aguirreurreta, asumió en 2017 la dirección de Habaguanex S.A., la empresa estatal cubana de turismo y patrimonio.

La detención de Alina Rosales se enmarca en una ofensiva más amplia de la administración Trump contra familiares de jerarcas del régimen cubano residentes en Estados Unidos.

Sin embargo, su caso difiere del de Adys Lastres Morera —hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA, el conglomerado militar-empresarial del régimen—, detenida en Miami a finales de mayo bajo una disposición política del secretario de Estado Marco Rubio y trasladada posteriormente a un centro de procesamiento en Luisiana.

A diferencia de ese caso, la detención de Alina Rosales responde a una causa migratoria ordinaria: el vencimiento de su visa de turista sin haber regularizado su estatus.