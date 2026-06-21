El dólar no para de subir y el euro rompe la barrera de los 800 en el mercado informal cubano

El mercado informal de divisas en Cuba registró este domingo nuevos máximos históricos: el dólar alcanzó 695 pesos cubanos (CUP) y el euro tocó por primera vez los 800 CUP, según los datos publicados por elTOQUE. La moneda libremente convertible (MLC) se situó en 510 CUP.

Respecto al sábado, el dólar subió dos pesos —cerró en 693 CUP— y el euro avanzó cinco, desde los 795 CUP. Ambas divisas superaron así las barreras psicológicas que apenas 24 horas antes se veían como techo.

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 21 Junio, 2026 - 06:36

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 695 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 800 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 510 CUP

La escalada a lo largo de junio ha sido vertiginosa. El dólar arrancó el mes en 585 CUP y en 21 días acumula una subida de 110 pesos, equivalente a más del 18%. El euro partió de 645 CUP el 1 de junio y ha escalado 155 pesos en el mismo período, un alza superior al 23%.

La velocidad de la depreciación superó todas las previsiones: el Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi) de elTOQUE proyectaba a principios de junio un techo de 650 CUP para todo el mes, barrera que fue cruzada el 12 de junio con 18 días de anticipación.

Evolución de la tasa de cambio

La brecha con las tasas oficiales es abismal. El Banco Central de Cuba (BCC) fija el dólar en 565 CUP y el euro en 647 CUP a través de CADECA. Quien compra dólares en el mercado informal paga más de 120 pesos por encima de lo que reconoce el Estado.

El anuncio de las 176 medidas económicas presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional el 19 de junio —el mayor paquete de reformas desde el Período Especial, que incluye banca privada, casas de cambio privadas y subastas de divisas— no frenó la presión sobre las divisas: el mercado informal respondió con más subidas tras el anuncio.

El propio Miguel Díaz-Canel reconoció ante la Asamblea Nacional que «hay trabas que no vienen de afuera ni del embargo», una admisión inusual de responsabilidad interna en medio de la crisis.

El economista Elías Amor advirtió que el déficit fiscal supera el 12% del PIB y fue categórico sobre el horizonte inmediato: «No van a entrar divisas en Cuba en los próximos meses». Añadió que «el problema es que las necesidades se pueden atender con divisas, y la gente estará dispuesta a pagar lo que sea por la divisa», lo que anticipa una presión alcista sostenida.

En perspectiva histórica, la magnitud del colapso del peso es devastadora: en 2020, el dólar se cotizaba a unos 42 CUP en el mercado informal. Este domingo marca 695 CUP, una pérdida de más del 95% del valor del peso en apenas seis años.

El euro, que tocó los 500 CUP en octubre de 2025 en lo que entonces se consideró un récord histórico, acumula desde ese nivel una subida adicional de 300 pesos en menos de un año.