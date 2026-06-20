Dólar y euro vuelven a subir y se acercan a barreras psicológicas de 700 y 800 pesos

El mercado informal de divisas en Cuba amaneció con nuevas alzas: el dólar y el euro continúan su escalada y se aproximan a umbrales que nunca antes habían alcanzado, según los datos publicados por elTOQUE a las 06:30 de este sábado.

Respecto al viernes, el dólar subió tres pesos cubanos —de 690 a 693 CUP— y queda a solo siete pesos de la barrera psicológica de los 700 CUP. El euro avanzó cinco pesos —de 790 a 795 CUP— y se sitúa a apenas cinco pesos de los 800 CUP. La moneda libremente convertible (MLC) también ganó cinco pesos, hasta los 505 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba Sábado, 20 Junio, 2026 - 06:30

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 693 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 795 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 505 CUP

La escalada a lo largo de junio ha sido vertiginosa. El dólar arrancó el mes en 585 CUP y en veinte días acumula una subida de 108 pesos, equivalente a más del 18%.

El euro partió de 645 CUP el 1 de junio y ha escalado 150 pesos en el mismo período, un alza superior al 23%.

Evolución de la tasa de cambio

La cronología del mes refleja una aceleración constante sin pausas reales. El 6 de junio el dólar marcaba 615 CUP; el 9 de junio llegó a 630 CUP, nivel en el que el Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi) de elTOQUE proyectaba un techo de 650 CUP para todo el mes. Esa barrera fue cruzada el 12 de junio, con 18 días de anticipación.

Desde entonces, la divisa estadounidense no ha dado señales de detenerse: 660 CUP el 14 de junio, 670 el 16, 680 el 17, 685 el 18 y 690 el viernes, antes de alcanzar los 693 CUP de este sábado.

El anuncio de las 176 medidas económicas presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional el viernes —el mayor paquetazo económico desde el Período Especial, que incluye casas de cambio privadas— no frenó la presión sobre las divisas: el mercado informal respondió con más subidas, no con confianza.

La reacción ciudadana en redes sociales fue de escepticismo generalizado, con la pregunta «¿Alguien les cree?» como denominador común, según la cobertura del viernes. El propio Miguel Díaz-Canel reconoció ante la Asamblea que «hay trabas que no vienen de afuera ni del embargo».

La brecha entre el mercado informal y las tasas oficiales resulta abismal. El Banco Central de Cuba (BCC) fija el dólar en 573 CUP y el euro en 657 CUP a través de CADECA, lo que significa que quien compra dólares en la calle paga más de 120 pesos por encima de lo que reconoce el Estado, porque el Estado no tiene divisas para vender.

El economista Elías Amor advirtió que «no van a entrar divisas en Cuba en los próximos meses» y que el déficit fiscal supera el 12% del PIB, lo que podría escalar la inflación al 30-40% si no se corrige el desequilibrio estructural. «El problema es que las necesidades se pueden atender con divisas, y la gente estará dispuesta a pagar lo que sea por la divisa», señaló.

En perspectiva histórica, en 2020 el dólar se cotizaba a unos 42 CUP en el mercado informal; este sábado marca 693 CUP, una pérdida de más del 95% del valor del peso en seis años.