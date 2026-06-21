Seguridad del Estado teme a los cacerolazos: La amenaza contra Manuel Cuesta Morúa revela la preocupación del régimen

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La amenaza de muerte denunciada por Manuel Cuesta Morúa tras su detención este fin de semana contiene una revelación que va más allá del caso personal del opositor: muestra qué es lo que más preocupa hoy a la Seguridad del Estado cubana.

De acuerdo con un comunicado divulgado por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), agentes que participaron en el operativo contra Cuesta Morúa le advirtieron que podrían dispararle en la cabeza si continuaba promoviendo el llamado "toque de caldero" y alentando manifestaciones ciudadanas previstas para el próximo 11 de julio.

La gravedad de la amenaza es evidente. Pero el contenido del mensaje resulta igualmente significativo. Los agentes no habrían centrado sus advertencias en actividades partidistas, reuniones opositoras o contactos internacionales. Según la denuncia, la referencia directa fue a los cacerolazos y a las protestas ciudadanas.

Ese detalle ofrece una pista sobre el actual estado de ánimo de las autoridades cubanas.

Durante las últimas semanas, los cacerolazos se han convertido en una de las expresiones más visibles del creciente malestar popular provocado por los prolongados apagones, la escasez de alimentos, el deterioro de los servicios básicos y la crisis económica que atraviesa el país.

A diferencia de otras formas tradicionales de oposición, estas protestas suelen surgir de manera espontánea en barrios afectados por cortes eléctricos de larga duración. No requieren estructuras organizativas complejas, líderes visibles ni convocatorias formales. Basta el hartazgo acumulado de una comunidad para que decenas o cientos de personas comiencen a golpear calderos desde sus viviendas o salgan a las calles a manifestarse.

Precisamente esa espontaneidad parece haberse convertido en una fuente de preocupación para el régimen.

En los últimos meses, las autoridades han enfrentado protestas con cacerolazos y quema de basureros en distintos puntos de La Habana y otras provincias del país. Muchos de esos incidentes han sido provocados por apagones que en algunas zonas superan las veinte horas diarias, una situación que continúa agravando el descontento social.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.311 protestas durante mayo de 2026, una de las cifras más elevadas de los últimos años y muy cercana al récord histórico reportado en diciembre de 2025. Los datos reflejan una tendencia sostenida de inconformidad ciudadana que las autoridades no han logrado contener mediante soluciones económicas o mejoras en los servicios.

En ese contexto, la mención específica al "toque de caldero" adquiere una dimensión política que trasciende el caso de Cuesta Morúa.

La referencia al próximo 11 de julio también resulta relevante. La fecha conserva una fuerte carga simbólica desde las históricas protestas de 2021 y sigue siendo un punto de referencia para numerosos sectores de la sociedad civil y la oposición democrática.

La amenaza denunciada por el CTDC sugiere que la Seguridad del Estado observa con especial preocupación cualquier posibilidad de que el malestar generado por los apagones y la crisis económica pueda confluir con convocatorias de movilización ciudadana.

Más allá del caso individual de Cuesta Morúa, el episodio parece reflejar una realidad más amplia: el régimen cubano enfrenta una sociedad cada vez más frustrada por las condiciones de vida y unas protestas que, lejos de desaparecer, continúan encontrando nuevas formas de expresión.

Si algo revela la advertencia atribuida a los agentes de la Seguridad del Estado es que el ruido de los calderos está resonando mucho más allá de los barrios donde comenzaron a sonar.