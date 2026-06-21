Manuel Cuesta Morúa queda en libertad tras una violenta detención policial en La Habana

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Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), fue puesto en libertad este domingo horas después de ser detenido de forma violenta en la unidad policial de Zanja, en Centro Habana.

El opositor cubano acudió el sábado a la PNR de Zapata tras recibir una citación oficial. Martí Noticias informó que se trataba de una trampa tendida por la Seguridad del Estado.

La confirmación de su liberación la dio la activista María Mercedes Benítez, pareja del opositor y testigo directa del arresto. Explicó que el operativo comenzó el viernes, cuando agentes de la Seguridad del Estado sitiaron su domicilio, donde también se encontraba Cuesta Morúa, e intentaron ingresar al inmueble sin contar con una orden oficial.

«Ellos nos sitiaron e intentaron subir hasta la casa diciendo veinte barbaridades», denunció Benítez.

Ese mismo viernes, el opositor de 63 años difundió un video declarando que no se presentaría a las citaciones de la Seguridad del Estado por considerar que no había cometido delito alguno.

Sin embargo, el sábado por la mañana recibió una llamada desde un teléfono fijo de alguien que se identificó como el primer teniente Lázaro Arocha, instructor penal de la policía nacional, quien le solicitó presentarse en la estación de Zanja con garantías de que se trataba de un procedimiento ordinario.

Ante esas garantías, Cuesta Morúa decidió acudir acompañado de Benítez para evitar ser arrestado solo en la vía pública, situación que suele dejar a sus allegados sin información sobre su paradero.

Al llegar a la estación, el personal de recepción afirmó no conocer al supuesto instructor penal. Segundos después, el operativo se desencadenó.

«Nosotros llegamos, preguntamos por la persona que nos llamó por teléfono. Ellos se quedaron como que no lo conocían. En eso vinieron seis policías y, con violencia, le pusieron las esposas», relató Benítez.

El CTDC precisó en su denuncia que Cuesta Morúa «fue sujetado, esposado y conducido por la fuerza hacia un vehículo policial» y que «durante la detención se empleó violencia para introducirlo en el patrullero».

En un comunicado divulgado este domingo, precisaron que Cuesta Morúa además fue amenazado de muerte por agentes de la Seguridad del Estado. Los agentes le retiraron la cartera, las tarjetas de presentación que portaba y rompieron su carnet de identidad.

Benítez fue apartada para impedir que interfiriera. Cuando intentó registrar el arresto con su teléfono, un agente de la Seguridad del Estado presente en el lugar la amenazó directamente: «Ni te atrevas», y ordenó a la policía «si ella graba, enciérrala».

Las autoridades no informaron a Benítez del lugar al que trasladaban al detenido.

El CTDC inicialmente denunció la desaparición forzada y señaló que podría haber sido llevado a Villa Marista o al centro conocido como 100 y Aldabó, instalaciones del Ministerio del Interior históricamente asociadas a la detención de presos políticos en régimen de incomunicación.

Sin embargo, según la versión ofrecida posteriormente, el opositor no fue trasladado a ninguno de esos centros, sino a una zona despoblada de la provincia de Artemisa, donde habría continuado sufriendo agresiones físicas y amenazas.

La organización señaló que los agentes obligaron a Cuesta Morúa a internarse en un área de vegetación tras cruzar una cerca y que allí recibió nuevas intimidaciones. Entre ellas, destacó una amenaza explícita de dispararle en la cabeza si continuaba promoviendo el llamado "toque de caldero" y alentando manifestaciones ciudadanas para el próximo 11 de julio.

El CTDC calificó el operativo como parte de «un patrón de vigilancia, hostigamiento y persecución» y responsabilizó al régimen de la integridad física y psicológica del opositor.

El historial de represión contra Cuesta Morúa es extenso. Fue detenido en noviembre de 2021 cuando intentaba participar en la Marcha Cívica 15N, y arrestado en enero de 2022 en Santiago de las Vegas, además de soportar restricciones de movilidad desde 2019.

El comunicado agrega que, tras permanecer detenido entre tres y cuatro horas, Cuesta Morúa fue abandonado en una zona conocida como Ocho Vías, en Artemisa, sin dinero, documentos ni medios para comunicarse. Permaneció allí entre cinco y seis horas hasta que una persona que transitaba por el lugar se detuvo para auxiliarlo y facilitar su regreso a La Habana.

El CTDC calificó estos hechos como un acto de violencia y trato degradante contra un opositor que ha defendido durante décadas la lucha cívica y pacífica. La organización sostuvo que el caso forma parte de un patrón sistemático de represión contra quienes promueven cambios democráticos en Cuba.

Benítez resumió así la situación de su pareja: «No era un criminal ni un asesino, sino un opositor pacífico y defensor de los derechos humanos».