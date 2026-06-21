UJC sustituye a Palmero, el dirigente que no apoyó a los universitarios ante ETECSA

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La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) sustituyó este viernes a Raúl Alejandro Palmero Fernández como Primer Secretario de su Comité Provincial en La Habana, exactamente un año después de que el funcionario se alineara con el discurso represivo del régimen durante las mayores protestas universitarias en Cuba en décadas.

El relevo fue aprobado en un Pleno Extraordinario del Comité Provincial de la UJC celebrado el viernes en la capital. El comunicado oficial, fiel al lenguaje eufemístico del aparato, describió la salida de Palmero como una «liberación de sus funciones», y anunció que pasará a «nuevas responsabilidades» en el Partido Comunista de Cuba (PCC), la fórmula habitual para mover a cuadros que han perdido el favor político sin reconocer públicamente su caída en desgracia.

En su lugar fue designada Danhiz Díaz Pereira, hasta entonces presidenta del Movimiento Juvenil Martiano, con una trayectoria enteramente construida dentro de las estructuras del régimen: ocupó cargos de Primer Secretario de la UJC en los municipios de Marianao y Plaza de la Revolución, y tiene participación en organizaciones estudiantiles afines al PCC.

El significado político del relevo no puede desligarse de lo ocurrido en junio de 2025, cuando estudiantes universitarios se sumaron a la huelga contra ETECSA en protesta por el nuevo esquema tarifario que limitó las recargas nacionales a 360 pesos cubanos mensuales y empujó el consumo adicional hacia paquetes en dólares.

En lugar de defender a los estudiantes habaneros, Palmero difundió el pronunciamiento de la dirección de la FEU que acusaba a «enemigos de la Revolución» de intentar manipular el descontento, secundando así la narrativa represiva del régimen en lugar de representar a su base juvenil.

El paro, que comenzó el 4 de junio de 2025 en la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, se extendió a al menos 25 facultades en varias provincias. En su punto más álgido, menos del 5% de la matrícula acudía a las aulas en la Universidad de La Habana.

La respuesta del aparato fue doble: por un lado, la Seguridad del Estado amenazó a los estudiantes que organizaban el movimiento con citaciones, amenazas de expulsión y visitas domiciliarias; por otro, la FEU y la UJC culparon a factores externos de azuzar el conflicto.

La organización estudiantil oficial dejó 40 propuestas a ETECSA sin lograr rebajas tarifarias inmediatas, y la represión silenciosa fue acallando gradualmente el movimiento, según documentó El País.

La designación de Díaz Pereira, propuesta por el Buró Nacional de la UJC, sigue el patrón de rotación de cuadros leales dentro del aparato juvenil comunista. Nada en su perfil sugiere un cambio de orientación política: la UJC continuará siendo, bajo su conducción, el mecanismo de control político sobre la juventud cubana que el PCC necesita para contener cualquier disidencia futura.

Palmero, diputado por Arroyo Naranjo en la Asamblea Nacional y miembro del Buró Nacional de la UJC, acumuló una carrera meteórica dentro del aparato desde los 23 años.