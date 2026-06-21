UJC sustituye a Palmero, el dirigente que no apoyó a los universitarios ante ETECSA

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La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) sustituyó este viernes a Raúl Alejandro Palmero Fernández como Primer Secretario de su Comité Provincial en La Habana, exactamente un año después de que el funcionario se alineara con el discurso represivo del régimen durante las mayores protestas universitarias en Cuba en décadas.
El relevo fue aprobado en un Pleno Extraordinario del Comité Provincial de la UJC celebrado el viernes en la capital. El comunicado oficial, fiel al lenguaje eufemístico del aparato, describió la salida de Palmero como una «liberación de sus funciones», y anunció que pasará a «nuevas responsabilidades» en el Partido Comunista de Cuba (PCC), la fórmula habitual para mover a cuadros que han perdido el favor político sin reconocer públicamente su caída en desgracia.
En su lugar fue designada Danhiz Díaz Pereira, hasta entonces presidenta del Movimiento Juvenil Martiano, con una trayectoria enteramente construida dentro de las estructuras del régimen: ocupó cargos de Primer Secretario de la UJC en los municipios de Marianao y Plaza de la Revolución, y tiene participación en organizaciones estudiantiles afines al PCC.
El significado político del relevo no puede desligarse de lo ocurrido en junio de 2025, cuando estudiantes universitarios se sumaron a la huelga contra ETECSA en protesta por el nuevo esquema tarifario que limitó las recargas nacionales a 360 pesos cubanos mensuales y empujó el consumo adicional hacia paquetes en dólares.
En lugar de defender a los estudiantes habaneros, Palmero difundió el pronunciamiento de la dirección de la FEU que acusaba a «enemigos de la Revolución» de intentar manipular el descontento, secundando así la narrativa represiva del régimen en lugar de representar a su base juvenil.
El paro, que comenzó el 4 de junio de 2025 en la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, se extendió a al menos 25 facultades en varias provincias. En su punto más álgido, menos del 5% de la matrícula acudía a las aulas en la Universidad de La Habana.
La respuesta del aparato fue doble: por un lado, la Seguridad del Estado amenazó a los estudiantes que organizaban el movimiento con citaciones, amenazas de expulsión y visitas domiciliarias; por otro, la FEU y la UJC culparon a factores externos de azuzar el conflicto.
La organización estudiantil oficial dejó 40 propuestas a ETECSA sin lograr rebajas tarifarias inmediatas, y la represión silenciosa fue acallando gradualmente el movimiento, según documentó El País.
La designación de Díaz Pereira, propuesta por el Buró Nacional de la UJC, sigue el patrón de rotación de cuadros leales dentro del aparato juvenil comunista. Nada en su perfil sugiere un cambio de orientación política: la UJC continuará siendo, bajo su conducción, el mecanismo de control político sobre la juventud cubana que el PCC necesita para contener cualquier disidencia futura.
Palmero, diputado por Arroyo Naranjo en la Asamblea Nacional y miembro del Buró Nacional de la UJC, acumuló una carrera meteórica dentro del aparato desde los 23 años.
Preguntas Frecuentes sobre la Destitución de Raúl Palmero y la Situación de la UJC en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue destituido Raúl Alejandro Palmero Fernández de su cargo en la UJC?
Raúl Alejandro Palmero Fernández fue destituido de su cargo como Primer Secretario de la UJC en La Habana debido a su alineación con el discurso represivo del régimen durante las protestas universitarias en Cuba en junio de 2025. En lugar de apoyar a los estudiantes, Palmero respaldó la narrativa del régimen que acusaba a "enemigos de la Revolución" de manipular el descontento. Esta falta de apoyo a los universitarios en su lucha contra el nuevo esquema tarifario de ETECSA fue clave para su remoción.
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¿Quién es Danhiz Díaz Pereira y cuál es su papel en la UJC?
Danhiz Díaz Pereira fue designada como la nueva Primera Secretaria del Comité Provincial de la UJC en La Habana, reemplazando a Raúl Palmero. Hasta su nombramiento, Díaz Pereira era presidenta del Movimiento Juvenil Martiano y ha tenido una carrera dentro de las estructuras del régimen, ocupando anteriormente cargos de Primer Secretario de la UJC en los municipios de Marianao y Plaza de la Revolución.
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¿Cómo reaccionaron los estudiantes universitarios a las tarifas de ETECSA en 2025?
Los estudiantes universitarios en Cuba realizaron protestas en junio de 2025 en respuesta al nuevo esquema tarifario de ETECSA, que limitó las recargas nacionales y empujó el consumo adicional hacia paquetes en dólares. Las manifestaciones comenzaron en la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana y se extendieron a más de 25 facultades en varias provincias, alcanzando un punto donde menos del 5% de la matrícula asistía a clases.
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¿Cuál es el estado actual de la UJC y su impacto en los jóvenes cubanos?
La UJC continúa funcionando como un mecanismo de control político sobre la juventud cubana, alineada con el Partido Comunista de Cuba. Sin embargo, enfrenta una pérdida significativa de miembros y credibilidad, con un éxodo masivo de jóvenes que desean abandonar la isla. Las declaraciones triunfalistas de sus líderes contrastan con la realidad de pobreza extrema y apagones prolongados que vive el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.