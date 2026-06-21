Irán intentó colar un agente de la Guardia Revolucionaria en EE. UU. camuflado en la delegación del Mundial

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Un hombre con vínculos directos con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) intentó ingresar a Estados Unidos el sábado haciéndose pasar por el presidente de la federación de fútbol iraní, aprovechando el traslado de la selección al Mundial 2026.

Las autoridades estadounidenses lo detectaron y le impidieron abordar el avión.

Acorde al reporte del Washington Examiner, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reveló el incidente este domingo en Fox News durante el programa Sunday Morning Futures.

Mullin explicó que la investigación sobre el individuo reveló que había sido colocado en ese cargo apenas en 2022, lo que encendió las alarmas.

«Cuando empezamos a investigarlo, descubrimos que solo había sido puesto en ese puesto desde 2022, y no le permitimos abordar el avión», declaró Mullin. «El tipo que intentaba subir al avión el sábado tenía vínculos directos con el IRGC».

El Departamento de Estado había prometido bloquear la entrada a cualquier persona con conexiones directas con el IRGC, organización designada como terrorista por Washington y principal actor del conflicto armado entre ambos países durante los primeros meses de 2026.

El equipo iraní tiene su base de concentración en Tijuana, México, desde donde cruza a territorio estadounidense únicamente el día anterior a sus partidos y debe abandonar el país la misma noche del encuentro.

La federación iraní había solicitado permiso para que la delegación viajara a Los Ángeles dos días antes de su partido del grupo contra Bélgica, programado para este domingo, pero la solicitud fue rechazada pese a que presentaron su calendario de preparación con antelación.

Como consecuencia de esas restricciones, Irán presentó una queja formal ante la FIFA argumentando que los jugadores no pueden adaptarse al entorno de cada ciudad sede.

Mullin señaló haber sostenido «múltiples conversaciones» con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre las restricciones de viaje al equipo iraní, aunque no detalló el contenido de esos intercambios.

El contexto diplomático es de extrema tensión: apenas el 17 de junio, EE. UU. e Irán firmaron un memorando de entendimiento de 14 puntos para poner fin a la guerra, y este domingo ambas partes negocian en Suiza un acuerdo de paz definitivo.

Las restricciones de viaje son consecuencia directa del conflicto armado entre Washington y Teherán, que incluyó ataques estadounidenses contra instalaciones del IRGC y el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán el 11 de junio.

La administración Trump había impuesto desde junio de 2025 una suspensión total de visados para nacionales iraníes, lo que obligó a la selección a establecer su campamento en territorio mexicano para poder participar en el torneo.

El próximo compromiso de Irán en el Mundial será contra Egipto en Seattle, más adelante en la semana.