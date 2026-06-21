La Celeste enfrenta el desafío de frenar a la revelación africana

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Uruguay y Cabo Verde se miden este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami en un duelo inédito que puede definir el futuro de ambas selecciones en el Grupo H del Mundial 2026.

La Celeste llega con la necesidad de sumar tres puntos tras el empate 1-1 ante Arabia Saudí en su debut. Maximiliano Araújo rescató el punto en el minuto 80 después de que los dirigidos por Marcelo Bielsa remontaran una desventaja generada en la primera mitad, pero el resultado dejó dudas sobre el nivel del equipo sudamericano.

El empate inaugural no es una novedad para Uruguay: la Celeste solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos de debut en Copas del Mundo, una tendencia que preocupa a su afición.

Sin embargo, los números mejoran considerablemente en el resto de la fase de grupos: apenas dos derrotas en sus últimos 15 encuentros mundialistas en esa instancia, con ocho victorias acumuladas.

Otro dato que juega a favor de Uruguay es su historial ante selecciones africanas en Mundiales: cinco enfrentamientos, tres triunfos y dos empates, sin conocer la derrota.

Uno de los protagonistas del partido será Fernando Muslera, quien en su debut ante Arabia Saudí se convirtió, con 39 años y 364 días, en el jugador más veterano de la historia de Uruguay en disputar un Mundial. Si completa el partido ante Cabo Verde, alcanzará su encuentro número 18 en Copas del Mundo, un récord absoluto para un futbolista uruguayo.

Del otro lado, Cabo Verde llega como una de las grandes revelaciones del torneo, tras protagonizar uno de los debuts más sorprendentes de la historia reciente del fútbol mundial.

En su estreno mundialista, los africanos aguantaron 27 remates de España y sellaron un empate 0-0, convirtiéndose en la primera selección desde Trinidad y Tobago en 2006 en mantener su portería a cero en un debut en la Copa del Mundo.

El héroe de aquella noche fue Vozinha, arquero de 40 años que realizó siete atajadas y fue elegido mejor jugador del partido. Su historia trascendió el fútbol cuando se supo que su madre no había podido viajar por problemas de visa; una ola de apoyo popular logró que llegara a Miami para acompañarlo.

Cabo Verde, que disputa la primera Copa del Mundo de su historia con una población de apenas 525,000 habitantes, llega además con una solidez notable: desde noviembre de 2024 solo ha perdido uno de sus últimos 16 partidos oficiales, acumulando ocho victorias y siete empates.

Tras la primera jornada, los cuatro equipos del Grupo H —España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde— quedaron igualados con un punto cada uno, lo que convierte este partido en un choque de enorme trascendencia para ambas selecciones.

Si los africanos logran mantenerse invictos en sus dos primeros partidos mundialistas, igualarán una marca que no se ve desde Senegal 2002, cuando los Leones de la Teranga alcanzaron los cuartos de final. Para Uruguay, en cambio, la victoria es prácticamente una obligación si quiere evitar llegar bajo presión a la última fecha del grupo.