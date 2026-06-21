Mundial 2026: La Roja busca el triunfo para salir del bache

Vídeos relacionados:
España y Arabia Saudí se miden este domingo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026, con ambas selecciones empatadas a un punto y la necesidad urgente de sumar tres para acercarse a los dieciseisavos de final.
La Roja llega al duelo arrastrando una preocupante sequía goleadora. En su debut, España empató 0-0 con Cabo Verde a pesar de acumular el 74% de la posesión y lanzar 25 tiros al arco sin fortuna.
La cifra que más inquieta al entorno español es la de 289 minutos sin marcar en Copas del Mundo, desde el gol de Álvaro Morata ante Japón el 1 de diciembre de 2022 en Qatar.
El equipo dirigido por Luis de la Fuente nunca ha encadenado tres partidos consecutivos sin anotar en un Mundial, y si no rompe la racha ante los saudíes, se acercaría peligrosamente al récord negativo de Francia: 371 minutos sin gol entre 1998 y 2006.
A esa sequía se suma otra estadística alarmante: los españoles acumulan cuatro partidos sin ganar en el torneo —tres empates y una derrota—, su peor racha histórica en la competición.
Pedri, Gavi, Rodri, Lamine Yamal, Unai Simón, Cubarsí y Laporte integran una convocatoria que no cuenta con ningún jugador del Real Madrid y que tiene ocho representantes del FC Barcelona.
De la Fuente atribuyó el empate ante Cabo Verde a la falta de frescura del equipo, pero la presión crece con cada minuto que pasa sin gol.
Arabia Saudí, por su parte, no llega como un rival menor. El conjunto asiático dirigido por el técnico griego Georgios Donis arrancó el torneo con un empate 1-1 ante Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, con gol de Abdulelah Al-Amri en el minuto 41 antes de que Maximiliano Araújo igualara en el 80.
Los saudíes llegan además con el recuerdo vivo de su victoria 2-1 sobre Argentina en Qatar 2022, una de las mayores sorpresas en la historia reciente del torneo, que demostró su capacidad para competir contra cualquier rival cuando impone su disciplina táctica.
La historia, sin embargo, favorece con claridad a España. La Roja ha ganado los tres enfrentamientos previos entre ambas selecciones con nueve goles a favor y apenas dos en contra, incluyendo una victoria 1-0 en Alemania 2006.
Los registros históricos tampoco acompañan a los asiáticos frente a rivales europeos: han perdido diez de sus once partidos mundialistas ante selecciones del Viejo Continente, con la única excepción de su triunfo 1-0 sobre Bélgica en Estados Unidos 1994, gracias al célebre gol de Saeed Al-Owairan.
El partido España vs. Arabia Saudí está programado para las 12:00 hora de Cuba en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el Grupo H completamente igualado y los tres puntos como única moneda que puede cambiar el panorama antes de la jornada decisiva.
Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 y la situación de la selección española
CiberCuba te lo explica:
¿Qué necesita España para avanzar en el Mundial 2026?
España necesita ganar a Arabia Saudí para sumar tres puntos que le acerquen a los dieciseisavos de final, ya que actualmente están empatados a un punto tras empatar 0-0 con Cabo Verde. Un nuevo empate o una derrota complicaría sus opciones de avanzar.
Publicidad
¿Cuál es la racha negativa que enfrenta España en el Mundial 2026?
España enfrenta una racha de 289 minutos sin marcar en Copas del Mundo, desde su último gol anotado por Álvaro Morata ante Japón en 2022. Además, acumulan cuatro partidos sin ganar en el torneo, lo que representa su peor racha histórica en la competición.
Publicidad
¿Cómo afecta la convocatoria sin jugadores del Real Madrid a España en el Mundial 2026?
La convocatoria de España para el Mundial 2026 no incluye a ningún jugador del Real Madrid, lo que es un hecho histórico en sus participaciones mundialistas. Esto ha generado debate, pero el técnico Luis de la Fuente ha confiado en una base de jugadores del FC Barcelona, esperando que su experiencia y cohesión aporten al rendimiento del equipo.
Publicidad
¿Cómo se ha preparado Arabia Saudí para enfrentar a España en el Mundial 2026?
Arabia Saudí llega al partido contra España tras empatar 1-1 con Uruguay, mostrando un juego disciplinado y competitivo como lo hicieron en su histórica victoria sobre Argentina en 2022. El equipo dirigido por Georgios Donis buscará aprovechar la presión sobre España y su racha negativa para dar la sorpresa.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.