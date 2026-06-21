Mundial 2026: La Roja busca el triunfo para salir del bache

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España y Arabia Saudí se miden este domingo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026, con ambas selecciones empatadas a un punto y la necesidad urgente de sumar tres para acercarse a los dieciseisavos de final.

La Roja llega al duelo arrastrando una preocupante sequía goleadora. En su debut, España empató 0-0 con Cabo Verde a pesar de acumular el 74% de la posesión y lanzar 25 tiros al arco sin fortuna.

La cifra que más inquieta al entorno español es la de 289 minutos sin marcar en Copas del Mundo, desde el gol de Álvaro Morata ante Japón el 1 de diciembre de 2022 en Qatar.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente nunca ha encadenado tres partidos consecutivos sin anotar en un Mundial, y si no rompe la racha ante los saudíes, se acercaría peligrosamente al récord negativo de Francia: 371 minutos sin gol entre 1998 y 2006.

A esa sequía se suma otra estadística alarmante: los españoles acumulan cuatro partidos sin ganar en el torneo —tres empates y una derrota—, su peor racha histórica en la competición.

Pedri, Gavi, Rodri, Lamine Yamal, Unai Simón, Cubarsí y Laporte integran una convocatoria que no cuenta con ningún jugador del Real Madrid y que tiene ocho representantes del FC Barcelona.

De la Fuente atribuyó el empate ante Cabo Verde a la falta de frescura del equipo, pero la presión crece con cada minuto que pasa sin gol.

Arabia Saudí, por su parte, no llega como un rival menor. El conjunto asiático dirigido por el técnico griego Georgios Donis arrancó el torneo con un empate 1-1 ante Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, con gol de Abdulelah Al-Amri en el minuto 41 antes de que Maximiliano Araújo igualara en el 80.

Los saudíes llegan además con el recuerdo vivo de su victoria 2-1 sobre Argentina en Qatar 2022, una de las mayores sorpresas en la historia reciente del torneo, que demostró su capacidad para competir contra cualquier rival cuando impone su disciplina táctica.

La historia, sin embargo, favorece con claridad a España. La Roja ha ganado los tres enfrentamientos previos entre ambas selecciones con nueve goles a favor y apenas dos en contra, incluyendo una victoria 1-0 en Alemania 2006.

Los registros históricos tampoco acompañan a los asiáticos frente a rivales europeos: han perdido diez de sus once partidos mundialistas ante selecciones del Viejo Continente, con la única excepción de su triunfo 1-0 sobre Bélgica en Estados Unidos 1994, gracias al célebre gol de Saeed Al-Owairan.

El partido España vs. Arabia Saudí está programado para las 12:00 hora de Cuba en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el Grupo H completamente igualado y los tres puntos como única moneda que puede cambiar el panorama antes de la jornada decisiva.